Nazí a s pivem v ruce. Jóga, jak ji neznáte

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Slyšeli jste o naked józe, józe ve tmě, akrojóze nebo třeba pivní józe? Ať se tyto styly mohou zdát jakkoliv kuriózní, opak je pravdou.

Jóga ve tmě – zbystří vám smysly

Cvičení jógy ve tmě patří k těm méně kuriózním, přesto naprosto jedinečným zážitkům, které můžete při józe zažít. "Cvičení jógy ve tmě není žádný nově založený nebo propagovaný směr. Je to prostě to, o čem by jóga ve své podstatě měla být," říká instruktorka jógy a zakladatelka Domu Jógy v Praze Věra Vojtěchová.

Prvním krokem k dosažení cíle, by mělo být odvrácení od vnějšího světa, pochopení a propojení s tělem a jeho co nejlepší ovládnutí. Při józe ve tmě člověka nerozptyluje okolní prostředí a díky tomu, že obrazně řečeno přijdete o zrak, musíte se začít "dívat dovnitř". Zjistíte, že máte smysly, o kterých jste předtím ani nevěděli.

Akrojóga – uvolní emoce a rozvine důvěru v druhé

Akrojóga by se dala ve zkratce charakterizovat jako spojení jógy, párové akrobacie a možná i thajské masáže. "Není to akrobacie, jakou si vybavíte z cirkusového představení. Přirovnala bych to spíše k dětským hrám. V Akrojamu pracujeme ve skupinkách a nebojíme se výzev. Vymýšlíme bláznivé hry, součástí je hodně pohybu a taky hodně smíchu se skvělou partou lidí," říká instruktorka akrojógy Jitka Sedlářová. Díky tomu je akrojóga vhodná pro partnery, přátelé, ale třeba i pracovní tým.

Naked jóga – propojí vás s vlastním tělem

Nahá jóga neboli naked jóga je v Česku stále považovaná za novinku a výstřelek. Ve skutečnosti však o novinku v józe v pravém slova smyslu nejde. "Když jsme tento druh jógy do naší nabídky lekcí zařazovali, vycházeli jsme z toho, že mnoho z indických asketů a původních adeptů tradiční jógy cvičilo bez oblečení. Důvodem je to, že oblečení často naše tělo svazuje a zároveň je jakýmsi vyjádřením připoutanosti k vnějšímu světu, k módním trendům a ke společenským třídám," vysvětluje Vojtěchová a dodává, že není důvod, aby se zájemci o nahou jógu styděli. "Lekce nahé jógy jsou spíše komorní a kromě toho se cvičí většinou po tmě. Jde vlastně o takový další stupeň cvičení jógy ve tmě v oblečení," tvrdí Vojtěchová.

Pivní jóga – odpoutá vás od důležitosti

Pivní jóga neboli beer jóga v Česku zatím rozšířená není, ale vzhledem k tomu, že jsme pivní národ, by si u nás jistě své příznivce našla. Pivní jógu si oblíbili v Berlíně, kde jsou pořádány její lekce na různých festivalech, firemních večírcích, v zimě pak v tělocvičnách či klubech.

Lekce pivní jógy vypadá tak, že si každý koupí dvě vychlazená piva a pak se začíná vcelku tradičně – pozdravem piva, který vychází z klasického pozdravu slunce. Následují další základní pozice jógy, často vtipně přejmenované (např. barová židle, barová lavice nebo potřebuji na záchod), přičemž rozdíl je také v tom, že při lekci pivní jógy můžete pozvolna upíjet z první láhve piva.

Podobně to jde praktikovat i s vínem. Na své si tedy přijdou i vinaři. "O pivní nebo vínové józe jsem slyšela, ale z mého pohledu se jedná především o legraci a navazování nových kontaktů. Účinky klasické jógy nelze očekávat, ale osobně mi tato aktivita přijde jako mnohem lepší nápad, než u piva jen sedět," uzavírá instruktorka jógy Věra Vojtěchová.

Jen pro zajímavost - pivní jóga má obyčejně dvě části. Ta druhá je partnerská a je hodně kontaktní. Neustále se při ní s pivem ťuká a dále pije. Díky tomu opadává stud a snadněji se seznámíte.