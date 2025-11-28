Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS a zakládá vlastní hnutí
28. 11. 2025 – 1:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Jihočeský hejtman Martin Kuba dnes oznámil, že po 22 letech opouští Občanskou demokratickou stranu (ODS).
Chystá se založit nové hnutí, které zatím bude působit v jeho domovském kraji. Odchod z ODS odůvodnil tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Spolu s ním končí ve straně i Kubovi náměstci, českobudějovická primátorka a další jihočeští občanští demokraté. Dosluhující předseda strany i vlády Petr Fiala míní, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem ODS pro vystoupení s alternativním programem. Připomněl, že jihočeský hejtman dlouhodobě kritizoval některé kroky současného vedení.
"Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak," řekl ČTK Kuba, o němž se mluvilo jako o jednom z možných kandidátů na předsedu ODS. "Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně," uvedl.
Nedávalo mu podle jeho slov smysl, aby ve straně dál zůstával. "Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět," řekl.
Kuba má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS, která v loňských krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. V zastupitelstvu má 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. "V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí," uvedl Kuba.
Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však ale nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. Nabízet chce jiný styl politiky. "Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat," prohlásil Kuba.
Po prohraných volbách už Fiala nebude obhajovat předsednickou funkci. Kubův krok vnímá jako výsledek dlouhodobějšího procesu. "Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo," uvedl premiér v demisi.
Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna, kandidaturu už oznámil dosavadní místopředseda ODS a dosluhující ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan.
Podle Kupky měl Kuba přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. "Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo," řekl. Pro předsedu ODS v Královéhradeckém kraji a poslance Ivana Adamce není odchod Kuby z ODS překvapením, podle něj měl odejít už mnohem dřív. "K radosti médií vytrvale útočil na vedení ODS. Vzhledem ke svým dlouhodobým postojům k vedení ODS měl opustit Občanskou demokratickou stranu už dávno," řekl ČTK Adamec.
Z ODS vystoupí i primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, její první náměstek Petr Maroš nebo Kubovi náměstci na kraji Tomáš Hajdušek a Lucie Kozlová. Také oni se stanou členy nového hnutí, které chce Kuba založit.
"Jsme jeden tým a rozhodnutí Martina Kuby mi dává smysl. Proto jsem se rozhodla, že také já v ODS skončím," uvedla primátorka. Koalice ve městě působí od loňského podzimu v menšině, má 20 zastupitelů ze 45. Kromě ODS ji tvoří ještě Společně pro Budějovice a Jihočeši 2012. "Věřím, že budeme nadále pokračovat ve spolupráci, i když nebudeme pod hlavičkou ODS," uvedla Škodová Parmová.
"Martin Kuba je podle mě v současnosti v České republice vedle prezidenta Petra Pavla největší politickou osobností. Jeho rozhodnutí opustit ODS vidím jako logický krok. Stejně jako on skončím ve straně i já. Myslím si, že jej budou následovat i další členové našeho zastupitelského klubu na městě," doplnil Maroš.
Pro politology nebyl odchod Kuby z ODS překvapením. Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze míní, že je otázkou, zda to jihočeský hejtman neudělal příliš brzo. Podle politologa Aleše Michala z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ODS Kubovým odchodem přichází o výraznou osobnost, šikovnou v marketingu a politické propagaci.