Schůze Sněmovny k Babišově střetu zájmů byla po třech hodinách přerušena
27. 11. 2025 – 21:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Schůze Sněmovny k budoucímu střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše kvůli vlastnictví holdingu Agrofert byla dnes po třech hodinách přerušena.
Ve vymezeném čase pro běžný jednací den na ní neměli možnost vystoupit ani všichni přihlášení řečníci s přednostním právem. Poslanci se nedostali ani ke schvalování programu jednání, ani k případnému rozhodování o prodloužení svého zasedání do nočních hodin. Termín případného pokračování zatím nebyl stanoven. Z nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů zaznívá, že poslanci se k tomuto jednání do konce volebního období nevrátí.
Více než polovinu času pro jednání vyčerpal Babiš svým projevem, v němž především líčil své podnikání i své působení v politice a kritizoval oponenty a vybraná média. Odmítl odpovídat na dotazy poslanců, jak jako předpokládaný premiér vyřeší střet zájmů spočívající ve vlastnictví Agrofertu. Poukázal na dohodu s prezidentem Petrem Pavlem, který ve středu oznámil, že je připraven Babiše jmenovat do týdne po zveřejnění způsobu řešení střetu zájmů.
Babiše za jeho postup vůči Sněmovně kritizovali zástupci z ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátů, kteří jednání iniciovali. Předseda lidovců Marek Výborný řekl, že Babiš promarnil svým vystoupením zhruba 1,5 hodiny. "Schůze se nejmenuje životní příběh Andreje Babiše," poznamenal. Podle Výborného není normální mít premiéra ve střetu zájmů, není normální aby dotace a zakázky proudily do firem předsedy vlády, zdůraznil.
Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová uvedla, že Babiš buď musí prodat Agrofert, nebo nebýt premiérem. Předseda ANO ale žádné řešení nenabídl, poznamenala Richterová. Program předpokládané budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů označila za velkou domů pro Agrofert. Jde o zneužití státu ve prospěch jednoho člověka, dodala.
Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob označil Babišovo vystoupení za pohádku o tom, jak je všechno zalité sluncem a jaký je předseda ANO dobroděj. Pokud šéf ANO střet zájmů nevyřeší, může EU zastavit dotace pro celé Česko, varoval Jakob. Předseda STAN Vít Rakušan obdobně varoval, že obětí střetu zájmu by mohla být celá země, protože by nemohla v budoucnu čerpat ani evropské dotace pro obce a města. Babiš je podle Rakušana jediný, kdo zdržuje vznik své vlády, i když na řešení střetu zájmů měl měsíce a možná roky.
Předseda poslanců ODS Marek Benda stručně před přerušením debaty dodal, že Babiš mohl poslancům pouze stručně říci, jak vyřeší svůj střet zájmů, aby mohl nastoupit jako premiér. "Neslyšeli jsme nic kromě hodiny a půl urážení všech a všeho včetně celého polistopadového vývoje," dodal.