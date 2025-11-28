Kluzký víkend! Pořád hrozí náledí, varují meteorologové
28. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | BS
Komplikace v dopravě budou pokračovat i o víkendu. Pak už by snad mělo přijít jisté oteplení.
O víkendu a během následujícího týdne by k nám měl proudit teplejší vzduch od jihu, předpokládají meteorologové z ČHMÚ, což s sebou přinese o něco snesitelnější teploty.
Nebezpečí námraz a ledovek ale ještě chvíli potrvá.
Ještě dnes by na západě našeho území mohla vznikat ledovka kvůli namrzajícímu dešti. Stejné nebezpečí bude platit i zítra: „V noci na sobotu a v sobotu dopoledne se pak bude v Čechách tvořit nebezpečná ledovka při mrznoucím dešti,“ varují odborníci.
„V noci na sobotu se od západu zatáhne. Jen na východě vydrží po většinu noci zmenšená oblačnost a tím pádem tu budou i nižší teploty, většinou kolem -5 °C. Pod bodem mrazu ale budou teploty i na většině území Čech. V Čechách tak počítejte v noci, ale i ráno a dopoledne s mrznoucím deštěm a s ním spojenou tvorbou ledovky,“ předpovídají.
„V první polovině dne bude pršet na téměř celém území Čech a mrznoucích srážek můžou spadnout až 3 milimetry. Na Moravu a do Slezska žádné srážky prakticky nedorazí a odpoledne už nebude pršet ani v Čechách,“ dodávají.
V neděli už bychom snad měli být z nejhoršího venku, protože by pršet nemělo vůbec. Teploty se budou pohybovat blízko okolo nuly, a to jak v noci, tak ve dne.