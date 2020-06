Její obří semena se šíří všude. Přesto tato palma roste jen na jednom místě

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Proč seychelská palma roste výhradně na Seychelách, třebaže se její semena přes oceán šíří po světě?

Seychelská palma (Lodoicea maldivica) roste výhradně na Seychelách, a to ještě jen na dvou jejich ostrovech - Praslin a Curieuse. Ořechy seychelské palmy, známé jako coco de mer, měří v průměru až půl metru, váží až 25 kilo a rostou asi sedm let. Jsou tak největším rostlinným semenem na světě.

Obří semena ale přitom moře odnáší na pobřeží jiných ostrovů a kontinentů, kde byla známá dříve, než se vůbec o nějakých Seychelách vědělo. Proč se tedy palma jinde neuchytila?

Odpověď je jednoduchá: ořechy jsou příliš těžké a ve vodě jdou okamžitě ke dnu. Jen uschlá a neplodná dutá semena jsou dostatečně lehká na to, aby mohla plavat a proniknout na jiná území. Čili sice doplavou všude možně, ale nic z nich už nemůže vyrůst.

Nicméně i tak je obtížné tuto rostlinu vypěstovat v jiných podmínkách a její rozmnožování je natolik náročné, že mimo Seychely se to botanikům daří jen výjimečně. Plody zrají sedm let a další dva roky potřebují ke klíčení, protože klíček proniká do hloubky kolem čtyř metrů.

Kolem vzhledu i impozantních parametrů ořechů se rodily legendy. Samčí a samičí květy těchto dvoudomých rostlin totiž připomínají svým vzhledem mužské a ženské pohlavní orgány, takže se šířily pověry, že se palmy v noci milují a že jejich ořechy fungují jako afrodiziakum.

Rodové jméno Lodoicea odkazuje na francouzského krále Ludvíka XV. a maldivica znamená 'maledivská', protože se po staletí mělo za to, že obří semena naplavená na pobřeží pocházejí z Malediv. Jejich skutečný původ až do objevení Seychel nikdo neznal. Dnes je coco de mer je chráněná a palmový háj Valée de Mai na Praslinu byl zařazen na seznam přírodního dědictví UNESCO. Je zde také nejstarší palma na světě, jejíž stáří se odhaduje na více než 800 let.