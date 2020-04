Proč je zvlášť nyní důležité kupovat květiny

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Máš-li tři penízky, jeden dej chudým, za druhý si kup jídlo a za třetí květinu pro potěchu duše, praví stará křesťanská moudrost. Řiďme se tím zvlášť v této těžké době: Vždyť kytička je tou nejhezčí dekorací.

Květináři jsou jedni z mála obchodníků, kteří smějí mít i za nouzového stavu otevřeno, jednoduché to ale rozhodně nemají: Zákazníci se jim zrovna nehrnou, mají zřejmě jiné starosti. Vláda udělila květinářstvím výjimku nejen proto, že více než tři čtvrtiny květinek se běžně prodá právě od března do května, ale oficiálně především kvůli pohřbům. Ty je ale rozhodně samy o sobě neuživí.

Potěšme proto své blízké, anebo klidně i sami sebe, čerstvou kytičkou pro radost. Vždyť tradice darovat květiny je prastará. Básníci odnepaměti srovnávali květiny s ženami, a kdo chtěl dát své vyvolené najevo, jak moc mu na ní záleží, věnoval jí něco obzvlášť drahého – třeba tulipány, které byly svého času velice cenným zbožím (než jejich cena v roce 1637 ze dne na den spadla a způsobila první ekonomickou krizi). Odpusťme si zde hloupé nekorektní vtipy, jako třeba že s ženou je to jako s květinou: seřezat, svázat a šup s ní do vody.

Ale proč se vlastně mají květiny seříznout, než se dají do vázy?

Z květinek se jemnými póry odpařuje voda, která se doplňuje prostřednictvím husté sítě jemných kapilár ve stonku. Jakmile se kytička uřízne, utne se tím zásobování vodou a živinami. Řez, nebo chcete-li rána, se pak relativně rychle hojí a uzavře, protože jinak by rostlina velmi brzy vyschla. Vlastně je to podobné, jako když se třeba řízneme do prstu.

Pokud bychom pak dali květiny do vázy neseříznuté, nemohly by přes uzavřené rány přijímat vodu a rychle by uvadly. Seříznutím se uzavřené kapiláry opět uvolní, přičemž šikmý řez ještě zvětšuje kontaktní plochu stonku. Hned poté je třeba dát květiny přímo do vody, jinak se proces nasávání vody nerozjede.

Důležité také je, aby váza byla dokonale čistá a aby se kytičkám denně měnila voda. Pod vodou by neměly být ani listy, aby se při jejich tlení nemnožily bakterie a plísně. Raději je uřízněte. Pro zvýšení účinnosti je také dobré nasypat do vody speciální výživu, která prodlužuje životnost květin až na dvojnásobek. Někdo radí přidávat do vody cukr, ten ale zpravidla jen uspíší růst mikroorganismů.

Babských rad na prodloužení životnosti je spousta (od měděné mince až po česnek) a každá kytička chce své. Tulipány už dnes nejsou takovou cenností, jako v 17. století, tak alespoň jeden tip právě k nim: Mají raději chlad.