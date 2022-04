Aktualizováno: Jednání s Ukrajinou jsou na mrtvém bodě, řekl Putin

(AKTUALIZOVÁNO, 16:35) Kyjev se podle Putina odchýlil od toho, na čem se obě strany dohodly při mírových hovorech v Istanbulu na konci března. Záběry mrtvých civilistů a zprávy o válečných zločinech z ukrajinského města Buča, které pobouřily Západ, jsou falešné, řekl zároveň Putin po jednání s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem na ruském Dálném východě. Lukašenko situaci okolo Buče označil za výsledek britské zpravodajské operace.

„Speciální vojenská operace“, jak Moskva označuje svou invazi na Ukrajinu, jde podle plánu, řekl podle ruských tiskových agentur Putin. Konec prý něj záleží na intenzitě bojů, Rusko ovšem bude pokračovat, dokud nenaplní své cíle.

„Naším úkolem je naplnit cíle s minimálními ztrátami,“ řekl ruský prezident. Operace ruské armády v několika ukrajinských regionech podle něj souvisí se snahou zaměstnat ukrajinská vojska před aktivním zásahem na Donbase.

Rusko v současné době podle ukrajinské armády připravuje rozsáhlou ofenzívu na východě Ukrajiny. Po jednání v Istanbulu 29. března Moskva oznámila, že stáhne ruské jednotky z Černihivské a Kyjevské oblasti na severu Ukrajiny, což zdůvodnila snahou zlepšit vzájemnou důvěru a vytvořit podmínky pro dohodu s Ukrajinou. Kyjev v Turecku naopak představil návrh cesty k možné neutralitě Ukrajiny.

Vyjednané body ale Kyjev podle Putina nedodržuje. Podobně se minulý týden po dalším kole virtuálních vyjednávání delegací znepřátelených zemí vyjádřil i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Poté, co se ruská vojska pod tlakem postupujících ukrajinských sil stáhla z ukrajinského severu, svět šokovaly záběry z Buče, ale také z dalších měst v okolí Kyjeva. Starosta Buče dnes uvedl, že nalezena už byla těla více než 400 zavražděných civilních obyvatel města. Podle Putina se ale jedná o provokaci a „falešné zprávy“.

