Lidé, kteří ubytovali Ukrajince, mohou žádat o příspěvek od státu

Úřady práce začaly přijímat žádosti o příspěvek za bezplatné ubytování válečných uprchlíků za měsíc březen.

Vyřízení státní podpory pro solidární domácnost je možné jen elektronicky. Peníze by lidé měli mít na účtu do několika dnů. ČTK to řekla mluvčí ministerstva práce Eva Davidová. Při ubytování běženců aspoň na 16 dní v měsíci v kuse poskytne stát 3000 korun na osobu, nejvýš 12 000 korun. Ministerstvo na twitteru před polednem uvedlo, že úřady dostaly zatím 462 žádostí.

„Přijímání žádostí běží v pilotním provozu. Tištěný formulář nyní neexistuje. Je klíčové elektronickou formu odzkoušet. Máme zjištěno, že cílová skupina (ubytovatelů) má o toto propojení zájem. Peníze úřady vyplatí v řádu dnů,“ uvedla Davidová.

Velký počet žádostí nyní ministerstvo neočekává. Mluvčí podotkla, že o příspěvek mohou teď žádat lidé, kteří bezplatně ubytovali uprchlíky nejpozději do poloviny března. Ubytování je totiž nutné poskytnout zdarma aspoň 16 dnů v měsíci v kuse.

Přístup k žádostem se dopoledne nastavoval. K formulářům se dalo dostat třeba přes úvodní stránky webů ministerstva práce www.mpsv.cz či úřadu práce www.uradprace.cz po kliknutí na odkaz pro příspěvek a humanitární dávku.

Údaje bylo možné zadávat po přihlášení přes elektronickou identitu, tedy třeba přes bankovní identitu. Žadatel vyplní adresu ubytování a to, zda je byt jeho či pronajatý. Zadají se jména ubytovaných a čísla jejich pasů a víz. Systém je propojený s vízovým registrem. Na závěr je čestné prohlášení o době ubytování.

„Aktuálně evidujeme už 462 žádostí o solidární příspěvek. První žádost přišla 17 minut po půlnoci. Všechno běží, jak má,“ sdělilo před polednem na twitteru ministerstvo.

Peníze od státu dorazí na bankovní účet. Poštovní poukázkou je možné je získat jen při přihlášení přes eGovernment, uvedla mluvčí. Podpora se nezahrnuje do příjmu pro posuzování nároku na dávky. Ministr financí Zbyněk Stanjura už dřív řekl, že se příspěvek nebude danit.

Podle Davidové ministerstvo fungování on-line systému zhruba po týdnu vyhodnotí. Mluvčí nevyloučila další úpravy i rozšíření možností vyřizování pro případ, že by někteří lidé nemohli elektronickou formu využívat.

Příspěvek pro solidární domácnost zavedl nový zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků. Podle normy ubytovaní musí mít prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Výši podpory a dobu jejího vyplácení upravila vláda v nařízení, které platí ode dneška.

Podle vládního předpisu musí uprchlíci v pokoji či bytě bydlet v měsíci nejméně 16 dní v kuse. Dávka ve výši 3000 korun na osobu se stropem 12 000 korun by se měla vyplácet do konce června. Vláda by pak podle situace částku přehodnotila.