Rusko hrozí právními kroky, pokud se ho Západ pokusí dotlačit k bankrotu

Rusku nyní hrozí vyhlášení platební neschopnosti poté, co minulý týden uhradilo splátky dolarových dluhopisů v rublech. Země se kvůli útoku na Ukrajinu stala terčem rozsáhlých sankcí, které mimo jiné omezují její přístup ke globálnímu finančnímu systému.

Rusko mělo ke 4. dubnu zaplatit držitelům dolarových dluhopisů 649 milionů dolarů (zhruba 14,6 miliardy Kč).

Americké ministerstvo financí však Rusku zabránilo použít jeho zmrazené rezervy u amerických bank, takže ruské ministerstvo financí držitelům dluhopisů v rozporu se stanovenými podmínkami zaplatilo v rublech. Upozornilo, že tak považuje své závazky za splněné. Globální ratingové agentury nicméně uvádějí, že pokud Rusko do 30 dnů od vypršení termínu splatnosti neuhradí částku v dolarech, bude to znamenat platební neschopnost.

„Samozřejmě se budeme soudit, protože jsme podnikli veškeré potřebné kroky, abychom zajistili, že investoři obdrží platby,“ uvedl Siluanov. „U soudu předložíme doklady potvrzující naše úsilí zaplatit v devizách i v rublech. Nebude to snadný proces,“ dodal. Neupřesnil však, kde by se případné soudní slyšení mohlo konat, upozornila agentura Reuters.

