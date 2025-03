Kritika Trumpa ho stála vstup do USA: Francouzského vědce deportovali po kontrole telefonu

Francouzský vědec byl odmítnut při vstupu do USA kvůli zprávám kritizujícím Trumpovu administrativu. Francouzský ministr výzkumu Baptiste incident odsoudil a vyzval vědce k přesunu do Francie.

Francouzský vědec byl tento měsíc odmítnut při vstupu do Spojených států, poté co mu imigrační úředníci na letišti prohledali telefon a objevili zprávy, ve kterých kritizoval výzkumnou politiku administrativy Donalda Trumpa. Francouzský ministr vysokého školství a výzkumu Philippe Baptiste v pondělí oznámil, že vědec, který pracoval pro Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum (CNRS), měl odjet na konferenci poblíž Houstonu, ale byl před vstupem do země vyhoštěn.

„Toto opatření bylo podle všeho přijato americkými úřady, protože telefon vědce obsahoval výměny názorů s kolegy a přáteli, ve kterých vyjadřoval svůj osobní postoj k výzkumné politice Trumpovy administrativy,“ uvedl Baptiste v prohlášení pro agenturu Agence France-Presse (AFP), které publikoval deník Le Monde.

zdroj: Profimedia.cz

Obvinění z nenávistných a konspiračních zpráv

Podle diplomatických zdrojů se incident odehrál 9. března. Další zdroj AFP uvedl, že americké úřady vědce obvinily z „nenávistných a konspiračních zpráv“ a informovaly ho o vyšetřování FBI. Nakonec mu bylo sděleno, že „obvinění byla stažena“, než byl deportován. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA (DHS) zatím na žádost o komentář nereagovalo.

Baptiste kritizuje politiku USA a láká vědce do Francie

Philippe Baptiste dlouhodobě kritizuje Trumpovu administrativu i Elona Muska za drastické škrty ve vědeckém výzkumu. Ve stejný den, kdy byl francouzský vědec odmítnut při vstupu do USA, Baptiste zveřejnil otevřený dopis americkým vědcům s výzvou, aby přestěhovali svou výzkumnou činnost do Francie.

„Mnoho renomovaných vědců už zvažuje svou budoucnost ve Spojených státech. Přirozeně bychom je rádi přivítali u nás,“ napsal. O den později Baptiste sdílel fotografii ze svého virtuálního setkání s vědcem z University of Maryland School of Medicine, který přijal nabídku Aix-Marseille University, jež zve zahraniční vědce k práci ve Francii.

Ostrá slova na adresu amerického vědeckého systému

Dne 12. března Baptiste na platformě X sdílel záznam svého televizního vystoupení, ve kterém ostře kritizoval škrtání rozpočtů pro výzkum v USA v oblastech jako zdravotnictví, klima, energie a umělá inteligence.

„Výzkum je v USA masakrován motorovou pilou,“ prohlásil. V témže rozhovoru se pustil i do Elona Muska, když komentoval jeho prohlášení o uzavření Mezinárodní vesmírné stanice v roce 2027.

„Kdo o tom rozhoduje? Šéf SpaceX? Nebo vedení americké veřejné administrativy? Tohle vůbec nedává smysl,“ řekl Baptiste. Není jasné, na kterou konferenci měl odmítnutý vědec namířeno, ale 56. konference o lunárním a planetárním výzkumu se konala poblíž Houstonu od 10. do 14. března.