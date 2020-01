Jamie Oliver: Bez čepice bos až k britské královně

MAGAZÍN - Magazín autor: Renata Petříčková

Rodák z Essexu Jamie Oliver ve Velké Británii způsobil malou revoluci v přístupu k vaření a kulinářství. Hravý styl, jednoduchost a rychlost učarovaly divákům u televizních obrazovek a zároveň vystřelilo jeho knihy do jedničkových anglických bestsellerů. Byl i úspěšným restauratérem. Jak se dostal k vaření před kamerou?

Jamie Oliver vystudoval v Londýně umění a geologii, ale odmalička tíhl k vaření, v jedenácti už prý uměl parádně nakrájet zeleninu. V restauraci Neal Street Antonia Carluccia sbíral po škole praxi jako cukrář. Snad tady pochytil hravost.

Když poté pracoval jako zástupce šéfkuchaře v River Café, všimla si ho v dokumentu o této restauraci významná producentka kuchařských pořadů Patricia Llewellynová (která pracovala i s Gordonem Ramseym) a vznikl pořad Naked Chef (u nás Šéfkuchař bez čepice). Po odvysílání tohoto pořadu měl Oliver nabídky od dalších pěti produkčních společností!

V jednoduchosti je krása

Jamieho vaření je poznamenáno jeho živelnou touhou jít svou cestou, prosadit se za každou cenu, což současně s jeho citem pro to, co "současná Británie potřebuje", není vůbec špatná kombinace.

TIP: Jedna z jeho posledních knih Save with Jamie (2013–2016) je zaměřena na bezezbytkové vaření, jedna ingredience na mnoho dalších způsobů!

Své pořady i knihy pojal tematicky - večírky, rodinné večeře, posezení s pár přáteli, jídlo k televizi, ke sportovnímu zápasu, to vše včetně lákavého nákupu potravin, přípravy a skvělé atmosféry. A nejlépe z pár základních surovin, které jen chytře dochucuje a připravuje na různé způsoby. Měl navrátit Brity (i celý svět) k chutnému, zdravému a jednoduchému vaření.

V Česku jsme měli možnost Jamieho Olivera na televizní obrazovce vidět poprvé v roce 2001. V té době už byl téměř rok tváří obchodního řetězce supermarketů Sainsbury ve Velké Británii, což mu vyneslo celkem slušné jmění, ač on sám paradoxně tvrdil, že do supermarketů nechodí. Propagoval i pánve Tefal nebo spolupracoval s řetězcem Tesco.

Školní projekty

Do podvědomí veřejnosti vešel také díky svému projektu "Feed Me Better", který měl za úkol přimět britské školáky lépe a kvalitněji jíst. V roce 2005 se jeho projekt stal "nejvíce inspirativním" a z Jamieho Olivera se stala celebrita nejen kuchařská, ale také politická. Vysloužil si za svou snahu i přijetí u britské královny Alžběty II.

S myšlenkou lepšího školního stravování o několik let později vyjel i do světa, do Spojených států, kde také natočil několik pořadů, ale tam se kampaň nedočkala takového úspěchu. V roce 2009 získal mezinárodní ocenění TED, což je cena pro "nápady, které stojí za to šířit".

(Ne)úspěšná síť restaurací

V roce 2008 Jamie založil v Oxfordu svou první restauraci v italském stylu. V době největšího rozmachu jeho sítě restaurací čítala 42 restaurací, pak ovšem začal úpadek. Kvůli dluhům byla v roce 2019 drtivá většina jeho restaurací zavřena a šla do konkurzu. V lednu 2020 bylo správcem oznámeno, že většina věřitelů se svých peněz nejspíše nedočká.

Ale abychom nebyli nespravedliví. Zakládal i charitativní restaurace v Anglii a Austrálii, které dávaly chudým lidem práci. Prosazoval také hlubší zamýšlení se nad původem ryb a nelegálním rybolovem.

Táta mnoha dětí

Jamie Oliver se v roce 2000 oženil s Julií Nortonovou a má s ní pět dětí (2002, 2003, 2009, 2010, 2016). Dává dětem bláznivá jména, říká se… Jeho poslední syn se jmenuje River Rocket (dívky např. Petal Blossom Rainbow, Poppy Honey Rosie) a kuchař prohlásil, že páté dítě už bylo definitivně poslední.

Možná si ho diváci pamatují z některých pořadů trošku "oplácanějšího", bylo to období, ve kterém sám říkal, málo spal a špatně jedl. Je tedy důkazem, že úpravou spánku a stravy lze zhubnout 12 kilogramů za tři měsíce.

Málo se ví, že Oliver trpí těžkou dyslexií a sám o sobě říká, že první celou knihu (román), přečetl až ve věku 38 let. I přesto v současné době napsal a vydal více než 27 knih.