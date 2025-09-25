Jak ušetřit? Nahraďte drahé nákupy hojností podzimu
25. 9. 2025 – 8:00 | Magazín | Žanet Ka
Zatímco regály supermarketů praskají ve švech, příroda rozdává to nejcennější zadarmo. Jablka na zemi, šípky na keřích, ořechy v trávě. Kdo ví, jak s nimi naložit, ten si na zimu odnáší plnou spižírnu a prázdnější účtenku z obchodu.
Podzim je velkorysý, příroda se dělí o své plody, jako by věděla, že nás čekají dlouhé zimní měsíce. Stačí se rozhlédnout a natáhnout ruku: jablka a hrušky padají ze stromů, keře se prohýbají pod tíhou šípků a rakytníku, zahrady rozdávají dýně i ořechy. Kdo umí naslouchat rytmu ročních období, ten nejen naplní spižírnu, ale zároveň ušetří peníze i posílí zdraví.
Podzimní úroda na dosah ruky
Stromy se v září sklánějí, jako by nás samy zvaly k ochutnání. Pod starými jabloněmi se válejí zapomenuté plody, a sice možná ne vždy dokonale kulaté, zato sladké a šťavnaté. Hrušky se kutálí do trávy, švestky padají přímo do dlaní. Stačí si přinést košík a nasbírat tolik, kolik unesete.
Nejde přitom jen o zahrady, v mnoha obcích existují veřejné ovocné sady nebo stromořadí podél cest, kde je sběr povolen. Tyhle „neviditelné zdroje“ často míjíme bez povšimnutí, a přitom představují zásobárnu vitamínů i možnost, jak ušetřit.
Bobule jako lékárna zdarma
Šípky září rudě jako korálky a rakytník svítí oranžově i v mlžném ránu. Jsou to přírodní vitamínové bomby: šípky obsahují víc vitamínu C než citrony, rakytník posiluje imunitu a aronie pomáhá cévám. Nasbírat je není těžké, chce to jen trochu trpělivosti a rukavice, aby vás netrápily trny.
Zpracovat se dají na desítky způsobů: sušené šípky na čaj, rakytníkový sirup na zimu nebo aroniová marmeláda, která je nejen zdravá, ale i překvapivě chutná.
Ořechy, dýně a další poklady zahrady
Pod ořechem to občas vypadá jako po dětské bitvě, když jsou skořápky všude kolem. Vlašské ořechy ale nejsou jen chutná svačina. Správně usušené vydrží celou zimu a poslouží jako základ do pečení i salátů. Lískové oříšky zas voní po pralinkách a v podzimní granole nemají konkurenci.
Dýně, velké oranžové koule ze zahrady, zas dokážou zasytit celou rodinu. Polévka, rizoto, koláč nebo jen pečená s trochou bylinek… fantazii se meze nekladou. Navíc vydrží i měsíce, když ji uložíte do chladu a sucha.
Jak uchovat dary přírody na zimu
Sbírat je jedna věc, umět je uchovat druhá. A právě tady se skrývá největší úspora.
- Jablka a hrušky vydrží týdny v chladu a temnu, ideálně v bedýnkách vystlaných papírem.
- Ořechy je nutné důkladně usušit, aby nezplesnivěly, a pak skladovat v plátěných pytlících.
- Bobule a šípky můžete zamrazit nebo usušit na sítu, vydrží měsíce.
- Dýně si říká o chladný sklep, kde se vám odmění pevnou a sladkou dužinou klidně až do jara.
Marmelády, kompoty a sušené ovoce
Není nic útulnějšího než otevřít v lednu sklenici vlastní marmelády, která voní skořicí a létem. Jablka, hrušky nebo švestky stačí krátce povařit s trochou cukru a koření, naplnit do sklenic a sterilovat.
Kompoty zase prodlouží životnost plodů a přijdou vhod k palačinkám nebo ranní kaši. A sušené ovoce? Jablkové křížaly nebo švestky nejsou jen nostalgie z dětství, jsou to i praktické a zdravé svačiny na cesty, do práce nebo pro děti do školy.
Ušetřené peníze, bohatší život
Když se naučíte využívat podzimní hojnost, zjistíte, že vaše peněženka zůstane plnější. Kilo jablek ze sadu nestojí nic, zatímco v obchodě za ně zaplatíte desítky korun. Domácí marmeláda není jen levnější, ale hlavně víte, co v ní máte.
Podzimní sběr je navíc návratem k jednoduchosti a radosti z toho, že člověk dokáže žít v rytmu přírody. A to je hodnota, kterou v regálech supermarketů nenajdete.
Kde sbírat dary přírody legálně
Veřejné ovocné sady a aleje
Mnohá města a obce zakládají veřejné sady, kde je sběr povolen pro každého. Stromy nebývají chemicky ošetřené a plody tak mohou posloužit k přímé konzumaci nebo na marmelády.
„Mapa stromů“
Existují online projekty (např. Na ovoce, mapa naovoce.cz), které shromažďují tipy, kde najdete volně rostoucí stromy a keře v celé republice. Najdete tam jabloně, hrušně, šípky i ořešáky.
Okraje cest a polní remízky
Pokud stromy rostou mimo oplocené pozemky a nejsou na soukromé zahradě, plody lze většinou sbírat. Vždy ale platí pravidlo slušnosti: neškodit stromu ani okolí.
Zahrady přátel a sousedů
Nebojte se zeptat. Spousta lidí nestíhá svou úrodu zpracovat a ráda ji přenechá sousedům. Úsměv a drobná protislužba často otevřou dveře ke košíku jablek navíc.
Na co si dát pozor:
Nesbírejte ze stromů, které jsou zjevně na soukromém pozemku. Dávejte pozor na znečištěná místa.Respektujte přírodu, berte jen to, co sami využijete.