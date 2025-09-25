O nevěře ani slovo? Manžel Belohorcové prodal firmu a zmínil souvislost s osobním životem
25. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Realitka na Tenerife už má nového majitele.
Načasování je s největší pravděpodobností náhodné, ale přesto stojí za mírně pozvednuté obočí.
Je to sotva pár dní, co stránky novin zaplnily zprávy o údajné nevěře manžela Zuzany Belohorcové, Vlasty Hájka.
„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realiťačku z jeho office,“ tvrdí zdroj přímo z Tenerife pro eXtra.cz.
A nyní se dozvídáme, že Hájek prodal realitní kancelář na Tenerife. Žádná souvislost s osobním životem prý ale není ve hře.
„Prodali jsme firmu dvěma klukům ze Zlína, Jirkovi a Petrovi. Vybrali jsme si je opravdu důkladně, chtěli jsme, aby v tom pokračovali, aby pokračovali se stejným týmem, aby to nechali tak, jak to je, zaběhlá firma, to byla naše podmínka, protože jsme nechtěli zradit naše klienty a zaměstnance. Měli jsme více kupců… ale tam byla jasná podmínka, že tam zůstane ten tým,“ uvedl Hájek pro Blesk.
„Oni to teď budou rozvíjet trochu jiným směrem, víc digitálně a chystáme se to rozjet v Itálii, Dubaji a možná i Thajsku. Ti kluci jsou mladí, mají jiný pohled a nadhled, dají tomu ten vibe třicetiletých týpků. Mám z toho radost. Nemá to nic společného s naším soukromým životem. Jednáme už pět měsíců, ten deal už je upečený, a vlastně už jsme to i prodali a za dobré peníze,“ dodal.
Na stránkách realitky už svítí jména nových majitelů: Jiří Gavenda a Petr Mlčoch.
Jméno Hájka zmizelo, Belohorcová na webovkách stále figuruje.
„Vše je to v jednání. Je to také jedna z možností, že Zuzana zůstane. Máme tam ale otevřených víc bodů, které je třeba ještě doladit,“ uvedl nový spolumajitel Jiří Gavenda pro eXtra.cz.
K zemětřasu, dusnu a údajné krizi či možném rozpadu manželství se sama Zuzana vyjadřovat nehodlá: „Určitě se k tomu nebudu vyjadřovat. Jsem na výletě na Teide s dětmi a užíváme si společný čas,“ odpověděla na dotaz webu Super.cz.
Podle Belohorcové má celá aféra za účel poškodit jejich manželství a lze se tedy domýšlet, že, alespoň veřejně, obviněním nevěří.