Dnes je úterý 23. září 2025., Svátek má Berta
Počasí dnes 13°C Zataženo

Trendy podzimních dekorací 2025: barvy lesa, věnce a hřejivé detaily s důrazem na přírodní materiály

23. 9. 2025 – 16:00 | Magazín | Žanet Ka

Trendy podzimních dekorací 2025: barvy lesa, věnce a hřejivé detaily s důrazem na přírodní materiály
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Jak letos vypadá podzimní interiérová poezie? Forest green, keramické mísy plné kaštanů, proutěné košíky, věnce ze šišek a tlumené světlo svíček. Inspirujte se trendy, které přinášejí útulno, eleganci a špetku nostalgie.

Podzimní dekorace zdroj: Freepik.com

Podzim je roční období, které nás zve zpomalit, zachumlat se do deky a obklopit se barvami přírody. Letos přináší do interiérů návrat k autenticitě- k zemitým tónům, přírodním materiálům a útulné atmosféře, kde hraje hlavní roli světlo, struktura a pár dobře zvolených detailů. Pryč jsou doby přeplácaných aranžmá s plastovými listy. Trendem je opravdovost a jemná, hřejivá krása.

Barvy inspirované lesem

Barvy podzimu zdroj: ChatGPT

V paletě roku 2025 dominují odstíny, které jako byste si přinesli přímo z procházky mezi stromy: rezavá, terrakota, hnědá, okrová a sytě vínová. Ty doplňují hluboké odstíny “forest green”, které evokují mech, jehličí a stín lesa. Do kontrastu se přidávají krémové a béžové tóny, které kompozici odlehčují a působí vzdušně.

Houbař s atlasem
Magazín
Smrt v košíku: tyto houby si lidé nejčastěji pletou

Tip: Nebojte se barevné vrstvenosti. Na stole může stát tmavě zelená váza se žlutými květy, na pohovce ležet vínový polštář a přes opěradlo se líně přehupovat béžová deka.

Materiály, co hřejí na dotek

Materiály podzimu zdroj: ChatGPT

Podzimní interiéry se letos opírají o textury. Vlna, len, bouclé či samet, tyhle materiály doslova zvou k doteku. Vedle nich vynikne surové dřevo, ratan, keramika s hrubší glazurou nebo sklo s patinou. Právě kontrast mezi hebkým a drsným, mezi rustikálním a elegantním vytváří ono kouzlo, které působí nenásilně a přirozeně.

Oblíbené jsou i vintage kousky, například staré vázy, kovové svícny, kameninové mísy či proutěné košíky, které získají druhý život.

Věnce, mísy a vázy: králové letošního podzimu

Mísy, vázy podzim zdroj: ChatGPT

Věnec už dávno nepatří jen na dveře. Zavěsit ho můžete nad krb, zrcadlo nebo položit doprostřed stolu a doplnit svíčkou. V kurzu jsou věnce ze sušeného listí, obilných klasů nebo šišek, často doplněné o bobule a jemné kovové akcenty.

Na stole zase zazáří velká keramická mísa naplněná žaludy, sušenými jablky a skořicí – nejen že vypadá nádherně, ale interiér jemně provoní. Vázy pak hrají prim v tlumených barvách olivové, hnědé či terrakotě a vyplňují je pampas trávy, sušené květiny či podzimní větvičky.

Hřejivé detaily a světlo

Světlo podzim zdroj: ChatGPT

Podzim bez svíček? Nepředstavitelné. Letos se nosí kombinace vonných svíček (santal, jantar, dřevo) s lucernami a decentními LED řetězy. Kouzlo spočívá v tlumeném světle, které vytváří intimní atmosféru a zvýrazňuje struktury kolem- dřevo, keramiku, textilie.

ChatGPT Image 18. 9. 2025 19_01_24
Magazín
Jak připravit tělo na chladné dny bez drahých doplňků? Jednoduché rady, které potěší

Nezapomeňte ani na textilní detaily. Polštáře s tartanem nebo kostkou, hřejivé vlněné plédy a koberečky v neutrálních odstínech posunou interiér o třídu výš.

Co letos raději vynechat

Dekorace, které působí uměle a přeplácaně, jsou passé. Levné plastové listy, přemíra oranžových dýní a křiklavé barvy působí rušivě. Stejně tak se nedoporučuje „všechno na jednu hromadu“, lepší je zvolit pár výrazných prvků, které se stanou středobodem, a nechat je vyniknout.

Malé radosti, které hřejí u srdce

Maličkosti podzim zdroj: ChatGPT

Nakonec podzim je i o drobnostech. Skleněná lahvička se sušenými listy, podnos s miskou kaštanů, proutěný košík se šípky. Věnce ve tvaru srdce zdobené látkou a sušenými květy připomínají, že kouzlo podzimu nespočívá jen v barvách, ale v pocitu domova, bezpečí a tepla.

Top 5 trendů podzimu 2025

  1. Forest green- hluboká zelená jako hlavní barevný akcent.
  2. Textury- kombinace hrubého dřeva a jemného sametu.
  3. Věnce a mísy- jednoduché, z přírodních materiálů.
  4. Vintage a second-hand- staré kovové svícny, keramika, patina.
  5. Světlo a vůně- svíčky, lucerny, LED řetězy, aroma skořice a sušených pomerančů.
Tagy:
podzim domov dekorace DIY inspirace
Zdroje:
Elle.com, stonegableblog.com, camillestyles.com, westwing.cz
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Nový Zéland v šoku: Kufry s mrtvými dětmi odhalily děsivý zločin matky

Následující článek

Hnutí SPD podá kvůli kauze Dozimetr podnět na zrušení STAN a TOP 09

Nejnovější články