Trendy podzimních dekorací 2025: barvy lesa, věnce a hřejivé detaily s důrazem na přírodní materiály
23. 9. 2025 – 16:00 | Magazín | Žanet Ka
Jak letos vypadá podzimní interiérová poezie? Forest green, keramické mísy plné kaštanů, proutěné košíky, věnce ze šišek a tlumené světlo svíček. Inspirujte se trendy, které přinášejí útulno, eleganci a špetku nostalgie.
Podzim je roční období, které nás zve zpomalit, zachumlat se do deky a obklopit se barvami přírody. Letos přináší do interiérů návrat k autenticitě- k zemitým tónům, přírodním materiálům a útulné atmosféře, kde hraje hlavní roli světlo, struktura a pár dobře zvolených detailů. Pryč jsou doby přeplácaných aranžmá s plastovými listy. Trendem je opravdovost a jemná, hřejivá krása.
Barvy inspirované lesem
V paletě roku 2025 dominují odstíny, které jako byste si přinesli přímo z procházky mezi stromy: rezavá, terrakota, hnědá, okrová a sytě vínová. Ty doplňují hluboké odstíny “forest green”, které evokují mech, jehličí a stín lesa. Do kontrastu se přidávají krémové a béžové tóny, které kompozici odlehčují a působí vzdušně.
Tip: Nebojte se barevné vrstvenosti. Na stole může stát tmavě zelená váza se žlutými květy, na pohovce ležet vínový polštář a přes opěradlo se líně přehupovat béžová deka.
Materiály, co hřejí na dotek
Podzimní interiéry se letos opírají o textury. Vlna, len, bouclé či samet, tyhle materiály doslova zvou k doteku. Vedle nich vynikne surové dřevo, ratan, keramika s hrubší glazurou nebo sklo s patinou. Právě kontrast mezi hebkým a drsným, mezi rustikálním a elegantním vytváří ono kouzlo, které působí nenásilně a přirozeně.
Oblíbené jsou i vintage kousky, například staré vázy, kovové svícny, kameninové mísy či proutěné košíky, které získají druhý život.
Věnce, mísy a vázy: králové letošního podzimu
Věnec už dávno nepatří jen na dveře. Zavěsit ho můžete nad krb, zrcadlo nebo položit doprostřed stolu a doplnit svíčkou. V kurzu jsou věnce ze sušeného listí, obilných klasů nebo šišek, často doplněné o bobule a jemné kovové akcenty.
Na stole zase zazáří velká keramická mísa naplněná žaludy, sušenými jablky a skořicí – nejen že vypadá nádherně, ale interiér jemně provoní. Vázy pak hrají prim v tlumených barvách olivové, hnědé či terrakotě a vyplňují je pampas trávy, sušené květiny či podzimní větvičky.
Hřejivé detaily a světlo
Podzim bez svíček? Nepředstavitelné. Letos se nosí kombinace vonných svíček (santal, jantar, dřevo) s lucernami a decentními LED řetězy. Kouzlo spočívá v tlumeném světle, které vytváří intimní atmosféru a zvýrazňuje struktury kolem- dřevo, keramiku, textilie.
Nezapomeňte ani na textilní detaily. Polštáře s tartanem nebo kostkou, hřejivé vlněné plédy a koberečky v neutrálních odstínech posunou interiér o třídu výš.
Co letos raději vynechat
Dekorace, které působí uměle a přeplácaně, jsou passé. Levné plastové listy, přemíra oranžových dýní a křiklavé barvy působí rušivě. Stejně tak se nedoporučuje „všechno na jednu hromadu“, lepší je zvolit pár výrazných prvků, které se stanou středobodem, a nechat je vyniknout.
Malé radosti, které hřejí u srdce
Nakonec podzim je i o drobnostech. Skleněná lahvička se sušenými listy, podnos s miskou kaštanů, proutěný košík se šípky. Věnce ve tvaru srdce zdobené látkou a sušenými květy připomínají, že kouzlo podzimu nespočívá jen v barvách, ale v pocitu domova, bezpečí a tepla.
Top 5 trendů podzimu 2025
- Forest green- hluboká zelená jako hlavní barevný akcent.
- Textury- kombinace hrubého dřeva a jemného sametu.
- Věnce a mísy- jednoduché, z přírodních materiálů.
- Vintage a second-hand- staré kovové svícny, keramika, patina.
- Světlo a vůně- svíčky, lucerny, LED řetězy, aroma skořice a sušených pomerančů.