Jak tělo bez duše! Bachelor Solfronk po rozchodu se Sabinou: "Čekám, kdy dopadnu na dno"

19. 8. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Jak tělo bez duše! Bachelor Solfronk po rozchodu se Sabinou: "Čekám, kdy dopadnu na dno"
zdroj: Profimedia.cz
Pan dokonalý nenese rozchod vůbec dobře a nijak se to ani nesnaží skrývat.

Setkání, kterému by každý čerstvě rozešlý člověk nejraději předešel. Potkat se s bývalým partnerem či partnerkou tak brzy poté, co se cesty rozdělily, totiž zkrátka bolí.

Jan Solfronk a Sabina Pšádová, slavný televizní pár, který vznikl ve finále reality show Bachelor Česko a který vydržel půl roku, se prakticky poprvé od rozchodu potkali na tiskovce TV Nova.

Sabině byla situace nepříjemná, byla smutná a nesvá, jak už jsme psali. 

Ale co její protějšek? Honza je na tom, zdá se, nejspíš ještě hůř.

„Čekám, kdy dopadnu na dno a kdy se budu konečně moci odrazit. Ale je to hlouběji, než by se dalo čekat,“ popsal svou hořkou situaci pro eXtra.cz.

„Já jsem v některých věcech komplikovaná osobnost. Tím, že jsem si prošel nějakýma věcma v dětství, který mě doteď formujou, aniž bych si to přál, tak se to odráží i v těch vztazích,“ dodal tajemně.

„Jsem takovej jako nedostupnej, ale pracuju na tom,“ uvedl.

„Myslím si, že ona je jedna z holek, který mě poznaly velice dobře a vlastně možná skoro nejlíp. A Sabča na druhou stranu tím, jak je ohnivá, potřebuje to emocionální propojení a ujištění. Takže přestože jsem jí ho dával, tak to nebylo v takový míře, v jaký by to bylo potřeba,“ uznává vlastní chybu.

„Já velice špatně snáším, když mě nějaká žena opustí, právě z důvodů, který se mi staly, tak mě konfrontovala s nějakou věcí – a já jsem nebyl upřímnej,“ dodal. O co přesně šlo, si nechal pro sebe.

„Úplně upřímně, pro mě není jednoduchý tady s ní být a vlastně znovu prožívat... Na druhou stranu věřím, že ani ona to nemá úplně jednoduchý,“ zakončil. A měl samozřejmě pravdu, jak už jsme si řekli.

láska rozchod vztahy Reality show
