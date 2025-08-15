Nepříjemné setkání! Sabina o rozchodu s Bachelorem Solfronkem: "Stalo se něco, co neodpustím"
15. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Sabina musela zatnout zuby, když se na akci omylem potkala se svým bývalým.
Každý, kdo ukončil vztah s někým, s kým se ale dál pohyboval ve stejných kruzích, musí znát onen příšerně nepříjemný pocit, když se se svým bývalým či svou bývalou pak náhodně potkáte někde ve společnosti.
Měsíce či léta zvyku velí druhého obejmout či políbit, jenže ono to najednou nejde, najednou je to vlastně cizí člověk. V hlavě zmatek a úzkost a jeden by se pak ze všeho nejraději otočil na patě a odešel zase domů.
Něco podobného si prožili Sabina Pšádová a Jan Solfronk, někdejší pár z reality show Bachelor. Vztah ale po půlroce zkrachoval.
Na tiskovce TV Nova se tak dost možná poprvé od rozchodu oba viděli tváří v tvář.
„Ještě jsme se tady i s Honzou potkali, takže je to takové, že mě to pořád bolí, chce se mi hrozně brečet. Já ho měla fakt hrozně ráda – a teď najednou být na stejný akci, ale nebýt s ním je strašně těžký,“ svěřila se Sabina pro eXtra.cz.
Konkrétní důvod rozchodu stále neprozradila, ale, jak už ostatně naznačovala dřív, proběhla nejspíš nějaká zrada: „Prostě jsme se nějakým způsobem dál neshodli, stalo se něco, co já bohužel neodpustím a co je pro mě neodpustitelné. Víc k tomu říkat nebudu,“ uvedla.
Prozradila ale alespoň, jak se snaží bolestivé období překonat: „Já se snažím jako radit, ale sama sobě radit taky neumím chvilkami. Občas je potřeba se vybrečet, dostat se z toho takhle, protože jinak to nejde. A hlavně věnovat sama sobě ten čas…“