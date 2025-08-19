Šílené slevy v Bille, které vám vyrazí dech
19. 8. 2025 – 6:32 | Zprávy | Anna Pecena
Připravte se na nákupní šok! Nový týdenní leták BILLA (platný od 13. do 19. srpna 2025) servíruje slevy, jaké jste ještě neviděli – od exotických plodů za pár kaček až po lososa a prací gel za akční ceny. Čtěte dál a zjistěte, které nabídky stojí za to (a které možná jen překvapí).
Ovoce a zelenina: plně naMax!
Začněme tropickou rozkoší i domácím lesem —hrozny bílé bezsemenné 500 g za pouhých 29,90 Kč(sleva 63 %) vás doslova přinutí slavit vinnou sezónu.
Hladovci pozor! Nektarinky 1 kg za 59,90 Kč(sleva 33 %) přinesou sladké léto přímo domů.
A to nejdostupnější: banány 1 kg za 18,90 Kč(sleva 53 %) — ale rychle, tahle bomba platí jen do 14. srpna!
K tomu všemu se přidávají: mango 1 ks za 26,90 Kč, švestky 1 kg za 39,90 Kč, rajče cherry Hranáček 250 g za 39,90 Kč, či paprika červená 1 kg za 49,90 Kč — zkrátka ovoce a zelenina, co letí do košíků rychlostí světla.
Maso, ryby a alkohol: když slušná večeře nebude stát majlant
Kdo řekl, že dobré maso se musí draze?Vepřová krkovice bez kosti 1 kg za 99,90 Kč(sleva 55 %) je ukázkou obchodního umu být přitom štědrý — ale pozor, jen do 14. srpna!
Mořský luxus za normální cenu?Lososový filet 100 g za 34,90 Kč(sleva 36 %) je šupinový sen každého gastro nadšence.
A co na to žízniví kuchaři? Pilsner Urquell 0,5 l za 25,90 Kč je pivo na každou oslavu i obyčejný večer.
Drogerie, mléčné a instantní řešení: rychle, levně, výhodně!
Domácnost volá o pomoc, drogerii, tak pospěšte!Yum Yum nudlová polévka 60 g za 9,45 Kč— nouzová večeře do dvaceti vteřin.
Sladký orosený hlas:YO sirup 0,7 l za 59,90 Kč— můžete předstírat, že je to letní limča s extra puncem.
Na oslazení života: Milko řecký jogurt 1 kg za 74,90 Kč — krémové dobro i při dietním záměru.
Pečivo a uzeniny: voňavé lákadlo z pultu
Vůně čerstvého pečiva vás v BILLE udeří do nosu hned po vstupu.Kornbageta za 12,90 Kčje malá radost k snídani i svačině.
Uzeninová klasika? Sedlácká šunka 100 g za 22,90 Kč potěší milovníky poctivého plátku a debrecínská pečeně 100 g za stejnou cenu přidá šmrnc i obyčejnému chlebu s máslem.
Brambory, máslo a další kuchyňské nezbytnosti
Kdo vaří, ví: základem je mít zásobu surovin.Brambory rané 1,5 kg za 19,90 Kčjsou k nezaplacení (i když paradoxně levné).
Madeta Jihočeské máslo 250 g za 54,90 Kčpřidá chuť každému pečení, ať už pečete buchty, nebo jen mažete na chleba.
A aby to nebylo jen o vaření — Tiger Energy drink 500 ml za 11,30 Kč vás udrží na nohou i po náročném nákupním maratonu.
Závěr: Malý leták BILLA na 13.–19. srpna 2025 je slevová bomba všech dob. Od tropických plodů přes maso až po pivko, všechny ceny jsou pečlivě ověřené a připravené změnit vaše nákupy. Ale pozor, některé triky (např. banány či krkovice) mají limit: řekněme, že čas vás může porazit víc než běžná pokladna!