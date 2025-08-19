Trump a Zelenskyj vedou v Bílém domě další jednání s evropskými lídry
19. 8. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
K americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému se po jejich dvoustranném jednání v Bílém domě připojili lídři klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.
Trump podle agentur dosavadní průběh dne označil za úspěšný a na úvod schůzky v širším formátu hovořil o chystaném trojstranném jednání se Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zelenskyj uvedl, že s Trumpem mluvil o citlivých otázkách, včetně bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Důležitost takových záruk na úvod jednání zdůraznila také například šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Německý kancléř Friedrich Merz či francouzský prezident Emmanuel Macron v krátkých vystoupeních před kamerami na úvod schůzky zdůraznili potřebu rychlé dohody o příměří, která by ukončila aktuální násilí. "Neumím si představit další setkání bez příměří, pracujme tímto směrem a zkusme vyvinout tlak na Rusko," prohlásil německý kancléř. Macron zmínil také možnost uspořádat čtyřstranné jednání, kde by kromě Zelenského, Putina a Trumpa byli přítomni také zástupci Evropy.
Podle Trumpa je možnost uzavření dohody, která by zajistila mír na Ukrajině, reálná. Americký prezident také novinářům řekl, že by byl raději, kdy bylo možné dosáhnout okamžitého klidu zbraní, ale vyjádřil naději, že půjde uzavřít dohodu, která bude sloužit jako odstrašující prostředek k další agresi.
Trump také řekl, že po jednáních se Zelenským a evropskými státníky má v plánu telefonát s Putinem, s nímž se osobně sešel v pátek na Aljašce. V této souvislosti americký prezident i jeho ukrajinský protějšek hovoří o možnosti uspořádat trojstranného jednání. Šéf Bílého domu rovněž vyjádřil naději, že Putin po takovém jednání propustí více než 1000 ukrajinských válečných vězňů. "Vím, že mají přes 1000 vězňů a vím, že je propustí. Možná je propustí velmi brzy, prakticky hned. Myslím, že to je skvělé," uvedl Trump s tím, že " Putin by také chtěl něco udělat".