Jak svět přišel k saxofonu? To byl jednou jeden takový smolař...

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Mnozí hudební fanoušci si svět bez saxofonu nedovedou představit. Jak však vznikl? A po kom získal své jméno?

Saxofon má kořeny v dnešní Belgii a váže se k němu pozoruhodná historka. Mnohokrát totiž chybělo málo a hudebník a vynálezce Adolphe Sax by si ho vůbec 22. června 1846 nenechal patentovat. Z prostého důvodu - byl by mrtvý, nebo vážně postižený.

Talentovaný Belgičan, který se narodil 6. listopadu 1814 v městě Dinant, totiž přežil řadu incidentů, které mohly skončit velice špatně. Během svého dětství spadl z třetího patra a při dopadu se uhodil do hlavy o kámen, dále spolkl špendlík, popálil se při explozi střelného prachu a popáleniny utrpěl i poté, co spadl na rozpálenou litinovou pánev. Také se přiotrávil ve vlastním pokoji chemikáliemi, dostal do hlavy dlažební kostkou, nu a aby toho nebylo málo, jednou se skoro utopil.

Po přežití všech dramat Sax vystudoval na konzervatoři hru na flétnu a klarinet, zároveň však pokračoval v rodinné tradici vyrábění hudebních nástrojů. Na rozdíl od svých rodičů však tíhl k experimentům.

Už ve svých 24 letech získal svůj první patent, když vylepšil basklarinet, pak přišla řada dalších vylepšení a zkonstruování různých hudebních nástrojů. Ten nejslavnější - saxofon - Sax vynalezl už kolem roku 1840 a v roce 1841 jej představil na výstavě v Bruselu. Na patent si však musel ještě několik let počkat. Mezitím se přestěhoval do Paříže a byl požádán, aby vyšperkoval nástroje pro orchestry a kapely francouzské armády. Pomohlo mu i to, že jeho nové či vylepšené nástroje, včetně saxofonu, okouzlily francouzského skladatele a tehdejšího vlivného hudebního kritika Hectora Berlioze.

Saxofon pak získal velkou popularitu právě ve vojenských kapelách, jeho sláva se rychle šířila. Mezi lety 1843 až 1860 prodala Saxova firma na 20 tisíc kusů nového nástroje. Koncem 40. let byl Sax oceněn na průmyslové výstavě v Paříži, vyučoval také hru na saxofon na pařížské konzervatoři.

Kdyby věděl, co se stane...

Toto období však mělo i své odvrácené stránky. Rivalové z byznysu napadali jeho patent a soudní pře se táhly po dvě desítky let, Sax též třikrát zbankrotoval, v roce 1853, 1873 a 1877. V 50. letech umělec vážně onemocněl, sužovala ho rakovina rtů, ale nakonec se uzdravil.

Adolphe Sax se dožil 79 let, umíral však v bídě a s pocitem hořkosti, že se saxofon příliš neprosadil v oblasti klasické hudby.

Nemohl tušit, že se saxofon později ve Spojených státech stane ikonickým nástrojem nesmírně populárního hudebního stylu - jazzu. A je jím dodnes.