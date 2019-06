Odvážná turistka z Mongolska si plní sen. Na velbloudech míří do Londýna

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Pět let snila o tom, že se vydá na cestu, která nemá obdoby. Netušila, jestli má její plán reálné obrysy. Nakonec se ale společně se svým týmem vydala z Ulánbátaru do Londýna vstříc novému dobrodružství, během něhož Baigalmaa Norjmaová zdolá dvanáct tisíc kilometrů. Celou dobu přitom cestuje na velbloudech.

Norjmaová si svůj sen začala plnit před necelými dvěma lety. Od té doby se svým několikačlenným velbloudím karavanem procestovala Mongolsko, zdolala Čínu, Kazachstán i Uzbekistán. Na začátku června byla kousek od vstupu do Turkmenistánu, odkud její cesta povede do Íránu a dále přes Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Rakousko, Německo a Francii až do konečné stanice s názvem Londýn.

"Bude to nejdelší cesta na velbloudech v historii," uvedla rodačka z hlavního města Mongolska Ulánbátaru, která dříve pracovala dvanáct let v turismu. Když měla volné chvíle, vyrážela na hory, zdolala všechny vyhledávané mongolské vrcholy, vylezla i na Elbrus nebo Kilimandžáro, ale stále chtěla víc.

Až jí jednoho dne inspiroval australský cestovatel Tim Cope, jenž se vydal na koni z Mongolska do Maďarska. "Chtěla jsem udělat něco podobného, ale na velbloudech, jako to dělali lidé v Mongolsku během éry hedvábné stezky," prozradila Norjmaová, kterou její přátelé oslovují jako Baikal.

Dalším impulsem k tomu, aby se na dlouhou cestu vydala, bylo setkání s Britem Karlem Bushbym, kterého potkala v roce 2016. Bushby chodil dvacet let vkuse, aby se stal prvním člověkem, jenž obejde pěšky celý svět. "Vyprávěla jsem mu o svém snu, ale řekla jsem, že zřejmě není reálné, aby se mi to povedlo. On mi ale řekl, ať to realizuju," zavzpomínala Baikal na osudové setkání.

Z rodiny kočovníků

Její rodiče byli kočovní pastevci, žili na severu Mongolska, a Norjmaová s nimi putovala z jednoho místa na druhé. Vyrůstala v provincii Ulaangom, kde se starala o jaky, krávy i velbloudy. I proto na své cestě zvolila jako dopravní prostředek právě je. "Velbloudi jsou zase spojováni s Mongolskem," podotkla s hrdostí.

Když bylo Baikal šestnáct let, odešla od rodičů a vydala se studovat. Za chvíli se ale vrátila – láska k přírodě byla zkrátka silnější. Začala provádět turisty. "Chtěla jsem si zlepšit angličtinu, v průběhu let jsem si však zamilovala dobrodružství a adrenalin," uvedla.

Nevšedních zážitků už během své cesty načerpala spoustu. Například v Mongolsku prospala venku noci v mínus 58 stupních Celsia. "Pro mě to však nebylo náročné. Jsem z Mongolska a jsem zvyklá na drsné počasí," uvedla Norjmaová, která i v takových mrazech dbala především o zdraví velbloudů. "V takových teplotách je péče o velbloudy obzvláště důležitá. Museli jsme vyčistit zem od ledu a sněhu, aby se mohli najíst a aby přes noc neumrzli," popsala náročné podmínky, které v Mongolsku zažila.

Každý však neměl stejnou vůli a Norjmaová během prvních tří měsíců na cestách přišla o pět členů týmu, kteří náročnou misi vzdali kvůli zranění či nemocem.

Čekání na hranicích

Spousta dalších problémů souvisí s byrokracií a dlouhým čekáním na hranicích jednotlivých států. Před vstupem do Číny čekala dokonce čtyři měsíce. A sama neví, co bude dál. "Až do Turecka budeme cestovat hlavně po pouštích a terénech, které dobře znám. Ale Evropa bude úplně jiná. Je nepravděpodobné, že tam budeme tábořit tak svobodně jako doteď," odhadla.

Na cestách však také poznala spoustu nových přátel a získala si velkou popularitu. V jednotlivých zemích se o ní točí dokumenty a ona sama o své cestě informuje na facebookové stránce Steppes To The West. Oblíbení jsou i samotní velbloudi. "Lidé nám nosí jídlo a chtějí s nimi být," uvedla.

Celá cesta měla podle původních plánů trvat tři roky, ovšem Baikal a jejímu týmu chybí do Londýna ještě kus cesty. Už teď si ale plní sny a věří i v další poslání své mise. "Doufám, že inspiruju další ženy z venkovských oblastí, aby realizovaly své vysněné projekty," podotkla odvážná cestovatelka.