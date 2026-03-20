Jak správně odstranit klíště: Nejde o způsob, ale o čas, shodují se odborníci
20. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
O tom, jaký je nejlepší způsob zbavení se otravného parazita, když už si najde cestu na naše tělo, se často vedou sáhodlouhé a vlastně celkem zbytečné debaty. Odpověď je přitom úplně jasná.
Určitě už jste podobnou debatu slyšeli také. Máte klíště? Co s ním? Točit doleva? Nebo doprava? Kývat s ním? Tahat? Škubat? Podebrat?
Čeští i světoví experti ale reagují v jednomyslné shodě: Je úplně jedno jak klíště vytáhnete, je ale naprosto kritické, abyste to udělali tak rychle, jak jen můžete.
Nechoďte s ním po zahradě. Nečekejte, až bude doma pinzeta. Nenechte ho přisáté s tím, že půjde ven, až se vrátíte z výletu. Ne, okamžitě ho vytáhněte ven. Rychlým odstraněním totiž výrazně snižujete riziko přenosu nebezpečné nemoci: K němu sice může dojít již za 6 hodin, ale v drtivé většině případů trvá 24 hodin a déle.
Pokud tedy vyjmete do několika hodin po přisátí, riziko nemoci je minimální.
Rovněž není ideální klíště dusit olejem nebo mastí: „Klíště by se určitě nemělo dusit žádnou mastí nebo olejíčkem. Ideální je ho mechanicky odstranit a především, co nejrychleji,“ radila expertka z laboratoře zaměřené na infekčnost klíšťat, Miroslava Burýšková pro Seznam Zprávy.
Dále je důležité klíště nerozmáčknout, protože pak by se infekce mohla dostat do otevřené ranky. A to platí i poté, co parazita vyjměte: Pomstu na něm nevykonávejte mezi prsty, zabijte ho raději něčím jiným. Zkrátka sahejte na něj co nejméně.
Britská NHS doporučuje klíště uchopit co nejblíže kůži, ideálně pomocí pinzety, a pomalým tahem, aby se nepřetrhlo či nerozmáčklo, vyjmout.
Pokud se vám nicméně povede klíště přetrhnout a v kůži zůstanou například kusadla, také se z toho nemusíte hroutit. I to je totiž pořád daleko lepší, než nechat klíště sát a zvyšovat riziko infekce. O zbytky se pak sama postará přirozená imunita kůže, úplně stejně, jako se po čase sama vydrolí například tříska. Nepokoušejte se o domácí chirurgii s jehlou a baterkou, jen byste si místo rozdráždili a riskujete zanesení infekce.
Rovněž se doporučuje místo po vytažení dezinfikovat a občas se ujistit, zda se náhodou netvoří typická velká červená skvrna.
Pokud byste si takové všimli, nebo by přišla bolest hlavy, horečka, výrazná únava či jiné zdravotní potíže, neodkladně zamiřte k lékaři: Mohlo by se jednat o boreliózu v raném stádiu, kde je ještě velmi dobře léčitelná. V takovém případě byste pak prostě jen spolykali platíčko antibiotik a byli byste zase jak rybička.
Náznaky možné nákazy rozhodně neignorujte: Když totiž necháte boreliózu rozvinout, už to opravdu není žádná legrace a mohou přijít celoživotní následky.
Sečteno a podtrženo: Klíště nemačkat, nedusit, vytáhnout co nejrychleji a je jedno jak. Všechny ostatní debaty jsou prakticky zbytečné.