Jak správně odstranit klíště: Nejde o způsob, ale o čas, shodují se odborníci

20. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Klíště zdroj: ThinkStock
O tom, jaký je nejlepší způsob zbavení se otravného parazita, když už si najde cestu na naše tělo, se často vedou sáhodlouhé a vlastně celkem zbytečné debaty. Odpověď je přitom úplně jasná.

Určitě už jste podobnou debatu slyšeli také. Máte klíště? Co s ním? Točit doleva? Nebo doprava? Kývat s ním? Tahat? Škubat? Podebrat? 

Čeští i světoví experti ale reagují v jednomyslné shodě: Je úplně jedno jak klíště vytáhnete, je ale naprosto kritické, abyste to udělali tak rychle, jak jen můžete.

Nechoďte s ním po zahradě. Nečekejte, až bude doma pinzeta. Nenechte ho přisáté s tím, že půjde ven, až se vrátíte z výletu. Ne, okamžitě ho vytáhněte ven. Rychlým odstraněním totiž výrazně snižujete riziko přenosu nebezpečné nemoci: K němu sice může dojít již za 6 hodin, ale v drtivé většině případů trvá 24 hodin a déle.

Pokud tedy vyjmete do několika hodin po přisátí, riziko nemoci je minimální. 

Rovněž není ideální klíště dusit olejem nebo mastí: „Klíště by se určitě nemělo dusit žádnou mastí nebo olejíčkem. Ideální je ho mechanicky odstranit a především, co nejrychleji,“ radila expertka z laboratoře zaměřené na infekčnost klíšťat, Miroslava Burýšková pro Seznam Zprávy.

Dále je důležité klíště nerozmáčknout, protože pak by se infekce mohla dostat do otevřené ranky. A to platí i poté, co parazita vyjměte: Pomstu na něm nevykonávejte mezi prsty, zabijte ho raději něčím jiným. Zkrátka sahejte na něj co nejméně.

Britská NHS doporučuje klíště uchopit co nejblíže kůži, ideálně pomocí pinzety, a pomalým tahem, aby se nepřetrhlo či nerozmáčklo, vyjmout.

Pokud se vám nicméně povede klíště přetrhnout a v kůži zůstanou například kusadla, také se z toho nemusíte hroutit. I to je totiž pořád daleko lepší, než nechat klíště sát a zvyšovat riziko infekce. O zbytky se pak sama postará přirozená imunita kůže, úplně stejně, jako se po čase sama vydrolí například tříska. Nepokoušejte se o domácí chirurgii s jehlou a baterkou, jen byste si místo rozdráždili a riskujete zanesení infekce.

Rovněž se doporučuje místo po vytažení dezinfikovat a občas se ujistit, zda se náhodou netvoří typická velká červená skvrna.

Pokud byste si takové všimli, nebo by přišla bolest hlavy, horečka, výrazná únava či jiné zdravotní potíže, neodkladně zamiřte k lékaři: Mohlo by se jednat o boreliózu v raném stádiu, kde je ještě velmi dobře léčitelná. V takovém případě byste pak prostě jen spolykali platíčko antibiotik a byli byste zase jak rybička. 

Náznaky možné nákazy rozhodně neignorujte: Když totiž necháte boreliózu rozvinout, už to opravdu není žádná legrace a mohou přijít celoživotní následky.

Sečteno a podtrženo: Klíště nemačkat, nedusit, vytáhnout co nejrychleji a je jedno jak. Všechny ostatní debaty jsou prakticky zbytečné.

Tagy:
klíště návod parazit jak na to
Zdroje:
NHS.uk, SeznamZprávy, cdc.gov, szu.gov.cz
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

