Noční můra v Thajsku: Mladý pár měl dostat otrávené drinky
20. 3. 2026 – 7:31 | Zpravodajství | Alex Vávra
Romantická dovolená v exotickém Thajsku se během jediné noci proměnila v děsivou tragédii. Britský turista přišel o život a jeho partnerka jen o vlásek unikla smrti poté, co měli dostat nápoje s příměsí omamných látek. Případ plný otazníků nyní vyvolává obavy i mezi dalšími cestovateli.
Dovolená snů se během jediného rána proměnila v noční můru, která šokovala nejen rodinu a přátele, ale i širokou veřejnost. Romantický pobyt v exotickém Thajsku skončil tragédií, když britský turista Tom Pardhy přišel o život a jeho partnerka Naomi Raksha jen o vlásek unikla smrti. To, co mělo být odpočinkem a novým začátkem, se změnilo v děsivý příběh plný otázek, bolesti a nejasností.
Osmatřicetiletý Pardhy, známý promotér akcí a učitel jógy z východního Londýna, byl nalezen bez známek reakce v Bangkoku. Podle rodiny zemřel náhle a zcela nečekaně. Ještě několik dní předtím sdílel na sociálních sítích fotografie z cesty, kterou označil za restart duševního zdraví. Spolu s jednatřicetiletou Naomi Raksha si užívali poslední týdny v Thajsku, aniž by tušili, jak dramaticky se jejich osudy brzy změní.
Zatímco Pardhy svůj boj prohrál, Naomi se ocitla na hranici života a smrti. Po náhlém kolapsu byla převezena do nemocnice, kde skončila na jednotce intenzivní péče. Prodělala srdeční zástavu, několikrát byla prohlášena za mrtvou a následně upadla do kómatu. Lékaři jí nedávali téměř žádnou šanci, přesto přežila. Dnes se zotavuje v léčebném zařízení, kde se snaží dát dohromady nejen své tělo, ale i mysl.
Podezřelé nápoje a osudná noc
Do případu vstupuje znepokojivé podezření, které celé tragédii dodává ještě temnější rozměr. Podle vyjádření matky Naomi měly být příčinou incidentu nápoje s příměsí omamných látek, které pár údajně dostal během pobytu v Bangkoku. Právě po jejich požití se zdravotní stav obou dramaticky zhoršil.
Naomi byla hospitalizována okamžitě, zatímco Pardhy byl nalezen bez reakce přibližně o den později. Okolnosti jeho smrti však zůstávají nejasné a rodina se rozhodla detaily nezveřejňovat. Do případu se zapojily i britské úřady, které komunikují s místními institucemi, nicméně odpovědi na klíčové otázky zatím chybí.
Sama Naomi později popsala, že přežila jen navzdory velmi nepříznivým vyhlídkám. Uvedla, že její partner jí zachránil život a že se nyní vyrovnává nejen s fyzickými následky, ale i s obrovským psychickým otřesem. Do Británie se vrátila sama, bez muže, se kterým plánovala společnou budoucnost.
Ztráta, šok a bolest, která nekončí
Smrt Toma Pardhyho zasáhla jeho okolí jako blesk z čistého nebe. V komunitě, kde působil, byl považován za inspirativní osobnost plnou energie a optimismu. Pohyboval se mezi lidmi z festivalové scény i světa jógy, kde si získal silné vazby a přátelství.
Rodina popsala jeho odchod jako zdrcující šok a požádala veřejnost o respektování soukromí. Zároveň zdůraznila, že poslední týdny jeho života byly naplněny štěstím, které prožíval po boku Naomi. Právě tyto vzpomínky se nyní stávají jedním z mála zdrojů útěchy. Na podporu Naomi vznikla veřejná sbírka, která má pomoci s náklady na léčbu a dlouhou rekonvalescenci. Její příběh přežití se stal symbolem neuvěřitelné vůle žít, ale zároveň i připomínkou kruté ztráty.
Celý případ znovu otevírá otázky bezpečnosti při cestování a varuje před riziky, která mohou číhat i v těch nejlákavějších destinacích. Jedna noc, jeden drink a jeden okamžik stačily k tomu, aby změnily životy několika lidí navždy. Zatímco odpovědi stále chybí, bolest a prázdnota po tragické události zůstávají.