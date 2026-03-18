Klíšťata číhají pár metrů od domu. Děláte tuhle chybu i vy?
18. 3. 2026 – 15:10 | Magazín | Anna Pecena
Klíšťata už dávno nejsou jen problémem lesů. Podle odborníků se skrývají i na běžných zahradách – a často tam mají ideální podmínky k množení. Stačí pár chyb v péči o pozemek a riziko nákazy nebezpečnými nemocemi dramaticky roste.
Tichý zabiják přímo za plotem
Možná si myslíte, že na vlastní zahradě jste v bezpečí. Opak je pravdou. Klíšťata se běžně vyskytují v trávě, keřích nebo hromadách listí, kde čekají na svého hostitele – člověka nebo zvíře.
A čísla nejsou uklidňující. Vědci zjistili, že až 44 % klíšťat v městských parcích je nakažených bakteriemi, které mohou způsobit vážná onemocnění, například boreliózu.
Navíc se ukazuje, že klíšťata se vyskytují i tam, kde byste je nečekali. V některých lokalitách jich odborníci napočítali až 72 kusů na 100 m².
To znamená jediné: riziko je blíž, než si připouštíme.
Nejčastější chyba? Neudržovaná zahrada
Zahradníci upozorňují, že lidé opakují stále stejný problém – nechávají zahradu „příliš přírodní“. Jenže právě to klíšťatům vyhovuje.
Milují totiž:
vysokou a vlhkou trávu
husté keře a stín
hromady listí nebo organického odpadu
Pravidelné sekání přitom patří k nejúčinnějším opatřením. Klíšťata se totiž drží hlavně ve vyšší vegetaci a na převislých větvičkách, odkud se snadno zachytí na člověka.
Odborníci potvrzují, že na pravidelně sekaných trávnících je jejich výskyt výrazně nižší.
Jinými slovy: čím „divočejší“ zahrada, tím větší riziko.
Jak klíšťata skutečně vyhnat
Dobrá zpráva je, že existují jednoduché kroky, které mohou výskyt klíšťat výrazně omezit.
Základem je:
pravidelné sekání trávníku
prořezávání keřů a odstranění stinných míst
úklid listí a organického odpadu
vytvoření bariér (štěrk, kůra) mezi trávníkem a porostem
Pomoci mohou i rostliny, které klíšťatům nevoní – například levandule, česnek nebo tymián.
Důležité je také omezit přístup zvěře, která klíšťata na zahradu přináší.
Riziko, které lidé podceňují
Klíšťata nejsou jen nepříjemný parazit. Přenášejí vážná onemocnění, která mohou mít dlouhodobé následky. Aktivní jsou navíc od jara až do podzimu – a někdy i mimo sezónu.
A právě proto odborníci varují: největší chybou je čekat, až se problém objeví.
Klíšťata totiž neútočí „odněkud z lesa“. Často už dávno čekají přímo na vaší zahradě.