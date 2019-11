Jak si na vlně ekohysterie namastit kapsy

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Lukáš Strašík

Greta Thunbergová se s velkou slávou vrací z USA do Evropy, aby stihla klimatickou konferenci. Tentokrát je ovšem cesta švédské aktivistky z ekologického hlediska přece jen problematická.

Konference OSN o změnách klimatu (COP25) začíná 2. prosince v Madridu. Původně se měla konat v Chile, kvůli tamním nepokojům ale bylo místo konání změněno.

Po třech měsících v USA, kde mimo jiné přednesla svůj slavný ostrý projev v OSN, to šestnáctiletá Greta chtěla tedy stihnout i do Španělska, aby tam zase mohla všechny jaksepatří seřvat, že jí ukradli dětství a že kvůli nim nemůže sedět ve škole, ale musí demonstrovat za klima.

A jelikož odmítá zaoceánské lodě i letadla (kvůli vysokým emisím skleníkových plynů a znečištění životního prostředí), využila nabídku dvojice australských youtuberů a mořeplavců, kteří se ji rozhodli odvézt do Evropy na svém luxusním katamaránu La Vagabonde. Rozhodně půjde o pohodlnější plavbu než na závodní jachtě Malizia 2, kterou Greta v srpnu zvolila při cestě do USA. Tu sice pohání energie z obnovitelných zdrojů a podle Thunbergové za sebou nezanechává žádnou uhlíkovou stopu, nicméně na ní není ani záchod, takže chudák Greta byla nucena konat cestou potřebu do kýble.

Plavit se teď koncem listopadu po Atlantiku není rozhodně žádný med a zdaleka není jisté, že se Gretě podaří dorazit včas. Společnost na palubě jí dělá její otec Svante Thunberg, profesionální jachtařka Nikki Hendersonová a především majitelé katamaránu Riley Whitelum a Elayna Carausuová a jejich malý synek.

Kdo jsou Riley Whitelum a Elayna Carausuová

Podívejme se trochu podrobněji na to, s kým že se to mladá aktivistka vlastně dala do holportu. Jsou to stateční bojovníci proti klimatickým změnám, nebo jen dobrodruzi, youtubeři a vlogeři, kteří mají skvěle zvládnutý merchandising a umějí se jaksepatří prodat, k čemuž se brnkání na ekologickou notu náramně hodí?

Riley a Elayna jsou na cestách po mořích už pátým rokem. Jsou to nejen zkušení mořeplavci, kteří za tu dobu dvakrát přepluli Atlantik a jednou Pacifik, ale především známé hvězdy instagramu a kanálu YouTube, kde jejich toulky po moři sleduje na 1,2 milionu odběratelů a kde zhlédnutí jejich videí jdou do desítek milionů.

Zpočátku se plavili na starší malé plachetnici – nepochybně s bohulibým cílem prubnout si jiný životní styl a žít co možná nejšetrněji vůči přírodě. Ty doby už jsou ale pryč a jejich život se zkomercionalizoval. Po úspěchu svého kanálu na YouTube se jim podařilo vyjednat s francouzskou společností Outremer výhodnou cenu na luxusní katamarán, s nímž se plaví od loňského roku.

Svými videi prý chtějí poukázat na krásu světových moří a na nebezpečí, jaká oceánům hrozí. Je tedy otázka, proč na jejich videích vidíme krás moří a ekologických poselství vskutku pomálu. Páreček se většinou prsí s (lokálně zcela zaměnitelnými) záběry ze svého soukromí, jak cvičí, baští, prožívali těhotenství a podobně. A na videích samozřejmě nesmí chybět malý synek, aby se měly nad čím rozplývat i citlivé duše.

Zájemci si na stránkách australského párečku mohou objednat kdeco – od triček, mikin, plážových módních doplňků a tašek až po čepice nebo jachtařského průvodce. Mohou si také počíst v knihách z jejich pera nebo si poslechnout trochu brnkání z Elayniny hudební produkce. Merchandising tedy vskutku obsáhlý a Gretina sláva jistě přiláká další zájemce, na nichž si slavné duo nepochybně namastí kapsy - byť oba neopomínají zdůraznit, že se rozhodně nepovažují za boháče.

Výnosná obchodní značka Greta?

Létání samozřejmě klimatu škodí, o tom žádná. Ale být v jednom kuse online a ládovat zprávičky, fotky a videa na sociální sítě, kde je sledují desítky milionů lidí, vyžaduje stále rozsáhlejší infrastrukturu, a tím pádem i více energie. Digitální přístroje (a všechno s nimi související) mají na svědomí čtyři procenta emisí CO 2 , zatímco mezinárodní letecká doprava pouhá dvě procenta. A i když je katamarán vybaven spoustou ekologických vychytávek, jako jsou solární panely a vodní generátory, je a zůstává luxusním plavidlem v mnohamilionové hodnotě. Sice ho prý Australané výhodně získali v jedné francouzské loděnici, ale rozhodně je ekologicky náročnější, než byla stará plachetnice na začátku jejich putování, potažmo ta Gretina na cestě do USA.

Nic ve zlém – ale není výše zmíněná komercionalizace a nezanedbatelná uhlíková stopa v kyberprostoru přesně to, proti čemu Greta tak vehementně bojuje? Ano, nabídli svezení, takže darovanému koni na zuby nekoukej, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, čistému vše čisté a hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. Ale možná to je také první krok k tomu, aby se mladá ekologická aktivistka jednou stala pouhou výnosnou obchodní značkou, na níž se napakuje někdo cizí. Pokud se tak už tedy nestalo…