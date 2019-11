Domobrany podle BIS: Stagnace a rozvrat. Letos se ale paramilitární skupiny pokoušejí o restart

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová se s velkou slávou vrací z USA do Evropy, aby stihla klimatickou konferenci. Tentokrát je ovšem cesta z ekologického hlediska přece jen problematická. více

Měl být prvním českým fantasy velkofilmem, místo toho se stal nekonečným příběhem plným marnosti a absurdity. Filmový projekt, který se rozjel před více než deseti lety a zmizelo v něm kolem čtvrt miliardy korun, míří do dražby a jeho autoři před soud. více

Nově zvolená předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová si klade ambiciózní cíl. Slibuje, že svoji partaj přivede do příští vlády. Podle současných volebních průzkumů by se přitom topka dost možná nedostala ani do Poslanecké sněmovny. Udrží Pekarová Adamová stranu ve sněmovních lavicích, nebo se s ní odporoučí na smetiště dějin? více