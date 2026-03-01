Jak se líčily královny, kurtizány i filmové hvězdy: fascinující dějiny make-upu
1. 3. 2026 – 7:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Od chrámových rituálů starověkého Egypta přes jedovaté renesanční pudry až po hollywoodský glamour a válečnou rtěnku – dějiny kosmetiky jsou plné skandálů, ambicí i tiché revoluce. Příběh líčení je totiž příběhem moci, ženské nezávislosti i proměnlivých ideálů krásy.
Kosmetika je mnohem víc než jen rtěnka v kabelce nebo pudr na poličce v koupelně. Je to příběh moci, svůdnosti, společenských pravidel i tichého vzdoru. Od starověkých chrámů až po hollywoodské ateliéry rozhodovala o tom, kdo je krásný, kdo je slušný a kdo překračuje hranice. Dějiny líčení jsou ve skutečnosti dějinami identity – a někdy i malé revoluce.
Ve starověkém Egyptě byla kosmetika otázkou života, víry i prestiže. Muži i ženy si zvýrazňovali oči tmavým kohlem, používali vonné oleje proti slunci a suchému větru a míchali parfémy z myrhy, bylin a květin. Krása nebyla marnivost, ale znak kultury a ochrany před zlými silami. Podobně v Číně či Japonsku signalizovala barva nehtů nebo bělost pleti společenské postavení. Už tehdy bylo jasné, že vzhled znamená víc než jen estetiku.
V Evropě renesance se honba za dokonalou pletí změnila v riskantní experiment. Ženy si bělely tváře olovem a arsenem, často za cenu vlastního zdraví. Bledost byla symbolem vznešenosti, zatímco opálení znamenalo práci na poli. Krása byla luxus – a někdy i nebezpečný hazard.
V Americe 18. století nosili make-up i muži z vyšších vrstev. Po revoluci se však nálada změnila. Výrazné líčení začalo být považováno za nemravné a spojované s prostitucí. Ženy 19. století proto volily diskrétní cestu: doma si podle receptů z časopisů míchaly pleťové vody a pudry, aby dosáhly ideálu cudné krásy – bledá pleť, růžové tváře, jasné oči. Líčení mělo být neviditelné. Krása ano, ale tak, aby nikdo nepoznal, že je vytvořená.
Hollywood, válka a zrození kosmetického impéria
Na konci 19. století se objevují první podnikatelky, které mění pravidla hry. Malé firmy, často vedené ženami, začínají vyrábět kosmetiku slibující přirozený vzhled. Systém prodeje přes obchodní zástupkyně umožňuje ženám vydělávat vlastní peníze a budovat kariéru v novém, rychle rostoucím odvětví. Jenže s příchodem velkých korporací se trh mění. Distribuci ovládnou velké obchodní domy a řetězce a malé podniky postupně mizí. Do roku 1930 drží hrstka firem téměř polovinu trhu a chrlí tisíce výrobků pod různými značkami.
Pak přichází 20. léta – éra filmových hvězd, večírků a emancipační odvahy. Výrazné oči, tmavé stíny, červené rty a lak na nehty se stávají symbolem moderní ženy. To, co bylo ještě nedávno považováno za nevkus, se mění v módní prohlášení. Ženy mohou být nalíčené a zároveň respektované. Hollywood prodává sen – a kosmetické firmy prodávají nástroje, jak si ho přiblížit.
Ve 30. letech se módním hitem stává opálení. Dříve znak těžké práce na slunci, nyní symbol zdraví a luxusního života u moře. Ženy si mohou opálení pořídit – a zase ho smýt. Identita se stává hrou, kterou lze měnit podle nálady.
Druhá světová válka přináší další zlom. Miliony žen nastupují do továren a kanceláří. Nosí kratší účesy, vykonávají dříve mužskou práci – a zároveň sahají po rtěnce jako po symbolu ženskosti. Nedostatek nylonových punčoch vede k fenoménu líčení nohou, které vytváří iluzi dokonale oblečených lýtek. Válečné plakáty zobrazují ženy v továrnách s jasně červenými rty. Krása se stává vlasteneckým gestem. Rtěnka není marnivost, ale znak síly.
Po válce nosí rtěnku drtivá většina Američanek. V 50. a 60. letech se líčení stává samozřejmostí i pro dospívající dívky. Kosmetické firmy cílí na mladé zákaznice a vytvářejí nové sny o kráse. Make-up se mění z tajného pomocníka v běžnou součást každodenní rutiny.
Krása jako politika a byznys
Na konci 60. let přichází další obrat. Kontrakultura hlásá návrat k přirozenosti a odmítá umělost. Líčení se stává politickým tématem. Kosmetické firmy rychle reagují a začínají propagovat přirozený vzhled. Ideál krásy se však stále opírá o bělošské normy. Postupně se pod tlakem žen jiné než bílé pleti začíná měnit i nabídka trhu a firmy uvádějí produkty určené afroamerickým zákaznicím. Přesto zůstává tento segment dlouho jen malou částí celkového prodeje.
Ve druhé polovině 20. století se kosmetika mění v obrovský globální průmysl. Vznikají přísnější pravidla bezpečnosti, sílí tlak na ekologii i omezení testování na zvířatech. Krása se stává předmětem vědeckého výzkumu, marketingových strategií i kulturních sporů.
Dnes je kosmetika miliardovým byznysem, ale zároveň zůstává osobním rituálem. Je to hra s identitou, způsob sebevyjádření i nástroj sebevědomí. Od starověkých pigmentů po moderní laboratoře se mění technologie i trendy, ale jedna věc zůstává: touha člověka podívat se do zrcadla a vidět v něm svou nejlepší verzi. A právě proto příběh kosmetiky zdaleka nekončí.