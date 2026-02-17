K-beauty v Česku: korejská kosmetika je u nás hit z několika důvodů
17. 2. 2026 – 13:09 | Zpravodajství | Alex Vávra
Korejská kosmetika se z internetové senzace proměnila v běžnou součást koupelen i u nás. Čím si K-beauty získala svět, v čem se liší od západní péče a proč tolik lidí sází právě na hydrataci, kožní bariéru a lehké, chytré textury?
Korejská kosmetika, známá jako K-beauty, je dnes v péči o pleť něco jako popová hvězda: všude o ní slyšíte, všichni ji zkoušejí a rutina bez alespoň jednoho korejského produktu najednou působí staromódně. Nejde přitom jen o módní vlnu ze sociálních sítí. K-beauty si popularitu vybudovala tím, že kombinuje rychlou inovaci, chytře nastavené složení a příjemný pocit na pleti. A hlavně nabízí cestu k výsledku, který lidi baví: hladší, klidnější a viditelně hydratovanou pleť.
Proč K-beauty tak frčí
Korejci mají k pleti jiný vztah než my. Péče o vzhled je tam vnímaná skoro jako společenská disciplína: dát si záležet znamená respekt. To se promítá i do trhu, který je obrovský, extrémně konkurenční a tlačí značky k neustálému zlepšování. Nové produkty a nové textury se objevují rychleji než u většiny západních značek – a jakmile se v Soulu objeví novinka, internet ji během chvíle odveze do zbytku světa.
Hodně pomáhá i to, jak korejská kosmetika vypadá a chová se. Je lehká, elegantní, často doslova klouže po pleti, rychle se vstřebá a nezanechává nepříjemný mastný film. Právě tenhle „luxusní pocit bez luxusní ceny“ je pro spoustu lidí moment, kdy pochopí, proč K-beauty tolik táhne. A pak je tu fenomén trendů. K-beauty umí udělat hit i z ingredience, která by ještě nedávno působila divně – typicky hlemýždí mucin. Viralita na sociálních sítích z něj udělala globální záležitost, protože lidé milují jednoduchý příběh: tahle věc je zvláštní, ale funguje.
Korejská vs. západní kosmetika: kde je ten rozdíl
Západní skincare často staví na silných aktivních látkách a rychlém efektu. Vitamin C, kyseliny, retinoidy: skvělé nástroje, ale když to člověk přežene nebo je špatně kombinuje, přijdou klasické potíže – štípání, zarudnutí, loupání, přecitlivělost.
K-beauty jde na pleť obvykle jinak. Základní mantra zní: nejdřív dej pleti klid a pevnou kožní bariéru, teprve potom řeš detaily. Kožní bariéra se dá představit jako zeď z cihel: cihly jsou buňky a malta mezi nimi je ochranná vrstva, která drží hydrataci uvnitř a brání tomu, aby do pleti lezlo všechno možné zvenku. Když malta povolí, pleť je najednou suchá, reaktivní a jakýkoli „silný“ produkt ji snadno rozhodí. Proto korejské rutiny tak často stojí na hydrataci, zklidnění a postupném vrstvení lehkých produktů místo jedné těžké vrstvy.
Odtud pramení i věci, které se v posledních letech přelily k nám: glass skin efekt, vrstvení hydratačních kroků, hybridní produkty, které spojují více funkcí, nebo důraz na každodenní SPF. Ochrana před sluncem je v korejské kosmetice velké téma a jejich opalovací krémy bývají oblíbené právě proto, že je lidé reálně chtějí nosit: jsou lehké, příjemné a často zanechají hezký, přirozeně zářivý finiš.
Zajímavé je i to, že Korea v poslední době „převzala“ i západní aktivní látky, jen je často balí do jemnějších formulací. Takže když někdo s retinolem nebo vitaminem C začíná a bojí se reakce, korejská varianta pro něj může být snazší vstupní brána.
Co z toho plyne pro nás
K-beauty vyhrává, protože je praktická i zábavná. Umí udělat rutinu příjemnější, méně agresivní a přitom viditelnou. Nepotřebujete deset kroků, aby to dávalo smysl. Pro většinu lidí stačí jednoduchá kostra: šetrné čištění, jeden hydratační krok, krém podle potřeby a každý den SPF. A když chcete přidat něco navíc, sáhnete po jednom „korejském“ bonusu – třeba zklidňujícím séru, esenci nebo masce.
Pár korejských značek, které se u nás dají běžně sehnat, a stojí za pozornost: Cosrx, Laneige, Beauty of Joseon, Dr. Jart+, Innisfree, Erborian a Glow Recipe.