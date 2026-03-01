Není perník jako perník: Nad cukrářstvím v Brně vybuchla varna drog
1. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Při požáru došlo i na hrdinský zásah policistů, kteří z hořícího bytu vyprostili poraněnou seniorku.
Záchranné složky i policie musely minulý pátek v brněnské ulici Hlinky zasahovat u situace, která zní na první dobrou velmi kuriózně, ale na místě nikomu moc do smíchu nebylo.
V bytě, který se nachází nad cukrářstvím a pekařstvím Superník, které se specializuje na výrobu perníku, vypukl požár způsobený s největší pravděpodobností výbuchem zábavní pyrotechniky. Krom ní se ale v bytě našly ještě potřeby k výrobě pervitinu.
Šlo však o život: V objektu totiž v tu chvíli byli tři lidé. Do ohně a kouře se proto vrhla i policejní hlídka. Dva muži v jejich doprovodu rychle opustili dům, drama však přišlo u třetí osoby: Seniorka, kterou v těžce zakouřeném uvěznila spadlá skříň, byla poraněná a nemohla chodit.
Policistům se nakonec za nasazení všech sil podařilo paní vyprostit a odnést ven. Při tom se i sami muži zákona nadýchali zplodin a hasiči pak všem zasaženým poskytli kyslíkovou terapii.
„V pokoji muže nalezli mimo léků a potřeb vhodných pro výrobu pervitinu také nemalé množství především zábavní pyrotechniky,“ uvedl po zvládnutí požáru a první prohlídce policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Nepříjemnou dohru má událost i pro pekařství a cukrárnu Superník: „Proudy vody z hašení požáru protekly stropem až k nám do perníkářství a natropily tam značnou škodu. Je to pro nás těžké, ale už teď hledáme řešení a určitě se budeme snažit po sanaci a nutných opravách, které budou trvat řadu týdnů, náš milovaný Superník na stejném místě znovu otevřít,“ napsaly majitelky cukrárny na sociální síti.
Jak vypadala dramatická záchrana seniorky, se můžete sami podívat díky videu Policie ČR: