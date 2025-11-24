Jak na tom je doopravdy? Tísnivá slova kamaráda Patrika Hezuckého: "Teď jsme rádi, že tu vůbec je"
24. 11. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený moderátor přidal vzkaz z nemocnice a sám, zdá se, neztrácí na optimismu.
Oblíbený moderátor Patrik Hezucký má zřejmě vážné zdravotní problémy, což samozřejmě velmi znepokojuje nejen jeho rodinu a nejbližší, ale také početný dav věrných fanoušků.
Co přesně Patrika trápí, nechce prozradit ani on, ani nikdo z jeho okolí. Na což mají všichni samozřejmě svaté právo.
Indicie, že se nebude jednat o pouhou rýmičku, nicméně máme: Manželka například hledala pronájem bezbariérového domu blízko nemocnice alespoň na měsíc. To by naznačovalo, že se počítá s delším léčením.
Nyní také vyšlo na povrch, že se jednalo o nečekaný, náhlý a zřejmě velmi rychlý kolaps:
„Ještě minulou sobotu Páťa cítil, že má energii v úterý se nechat odvézt na natáčení našeho podcastu. A druhý den bylo vše jinak,“ prozradil Hezuckého kamarád Miloš Pokorný pro eXtra.cz.
„Teď jsme rádi, že tu vůbec je,“ dodal mrazivě.
Z nemocnice se ozval i sám moderátor a poděkoval fanouškům za podporu: „Posílám pozdrav z benešovské nemocnice. Jsem ohromen z podpory, kterou mi posíláte,“ napsal na Instagram.
„Moc se omlouvám, že všem, kteří mi píšou, nedokážu odpovědět, ale není to v lidských silách. Vaše láska je extrémně posilující,“ děkoval.
Podle magazínu Expres je moderátorův stav vážný a jak může, pomáhá i blízký přítel Leoš Mareš. Dle zdrojů magazínu se Leoš dokonce finančně podílí na na náročné léčbě.
Původní historka o sázce za milion, že Hezucký zhubne, se tak nyní jeví spíše jako pouhý krycí příběh, který si oba vymysleli, když už věděli o zdravotních problémech.
„Já za ním byl ve čtvrtek a musím říct, že jsem se zklidnil. Patrik byl v lepším stavu, ten moribundus zvládá, měl jsem z toho dobrý pocit,“ zmínil Mareš v páteční Ranní show.