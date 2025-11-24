Poslední dva dny na šílené slevy tohoto výrobku v Penny
24. 11. 2025 – 6:29 | Zprávy | Anna Pecena
Leták Penny pro období 20.–26. listopadu 2025 přináší slevy, které budí pozornost. Od levné mouky pro předvánoční pečení až po výrazně zlevněné maso – tento týden rozhodně stojí za návštěvu.
Nečekané slevy pro domácí pekaře
Penny letos startuje předvánoční sezónu zostra. Hned v úvodu letáku padne do oka mouka – hladká, polohrubá i hrubá – za neuvěřitelných 7,90 za kilo. Tato cena působí jako signál všem domácím cukrářům, že nastal čas zásobit se do posledního plechu cukroví. Přidávají se i další tradiční ingredience: mleté mandle ve sklenici za 49,90, holandské kakao za 39,90 či želírovací cukr za 9,90. Kombinace cen jasně ukazuje, že kdo chce mít doma vonící perníčky, linecké nebo vanilkové rohlíčky, ten by měl vyrazit právě tento týden.
Maso za ceny, které rozhýbou víkendové menu
Výrazně se slevovalo také v masných pultech. Kuře chlazené za 119,90 za kilogram působí jako víkendová stálice, která se může proměnit v oběd pro celou rodinu. Kuřecí spodní stehna za 89,90 nebo vepřová plec za 69,90 rozšiřují nabídku pro ty, kdo hledají levnější varianty, aniž by slevovali z kvality. Ryby také nezůstávají pozadu. Lososový filet za 31,90 za sto gramů je cenou, která má potenciál přimět zákazníky změnit názor na tradiční adventní jídelníček. A kdo plánuje po víkendu něco slavnostnějšího, jistě si povšimne italského prosecca za 59,90, které se hodí jak k oslavám, tak k poklidnému večeru.
Ovoce, mléčné výrobky a každodenní klasika
V sekci ovoce a zeleniny lze narazit na další příjemná překvapení. Polní okurka za 8,90 kus, šťavnatá rajčata za 11,90 za sto gramů nebo mandarinky od čtvrtka do neděle za 24,90 – to jsou nabídky, které se před Vánoci rozhodně počítají. Jablka Golden za 18,90 a hrozny bílé za 49,90 uzavírají ovocnou nabídku, kde je poznat, že Penny míří na rodiny, které chtějí více než jen sezónní nákup.
Z mléčných výrobků zaujme mléko Kunín za 11,90, tradiční máslo za 54,90 a eidam za 15,90. Pro rychlou svačinu či snídani jsou připraveny jogurty za 8,50 nebo chleby a pečivo za ceny, které pocítí i ti, kdo nakupují denně. Nechybí ani Coca-Cola 1,75 l za 29,90, která může být zpestřením rodinného víkendu.
Květiny, sladké brambory a závěr týdne ve znamení výhod
Závěr letáku patří květinám a dekoracím, které dokreslí atmosféru nadcházejících svátků. Sladké brambory za 24,90 či balení brambor za 19,90 doplňují nabídku základních surovin, se kterými lze naplánovat celý týdenní jídelníček.
Penny tak v období 20.–26. listopadu 2025 přináší kombinaci cen, která se vyplatí téměř každé domácnosti. Nákup působí jako investice do Vánoc bez stresu a bez zbytečných výdajů. Stačí přijít, vybrat a odnést si plný košík toho, co má v této sezóně skutečnou hodnotu.