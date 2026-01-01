Novinářova smrt v tatrách: přítelkyni ho voda vytrhla z rukou
1. 1. 2026 – 10:22 | Zprávy | Anna Pecena
Ve Vysokých Tatrách ve Slovensku došlo k tragédii, při které 41letý maďarský novinář Viktor Török při pokusu přejít rozvodněný horský potok zemřel. Před očima své přítelkyně ho strhl prudký proud a záchranáři už mu nemohli pomoci.
Na konci října se ve Vysokých Tatrách odehrála tragédie, která znovu upozornila na nebezpečí horských túr za nepříznivého počasí. Čtyřiačtyřicetiletý maďarský novinář Viktor Török se s přáteli vydal na túru z Téryho chaty směrem k Malé Studené dolině. Kvůli intenzivnímu dešti byl Malý Studený potok silně rozvodněný a překonat jeho proud bylo riskantní. Török šel jako první a přítelkyně se ho snažila podržet za ruku, než ho voda strhla do hloubky. Tento okamžik sledovala celá skupina v hrůze.Seznam+1
Nepříznivé podmínky a rozsah nehody
Rozvodněné horské potoky patří mezi nejčastější příčiny nehody v horách během deštivého počasí. Podle horské záchranné služby (HZS) Slovenské republiky může voda v potocích během prudkých srážek zvyšovat svůj průtok a sílu během několika minut, což dramaticky zvyšuje riziko pro turisty. V případě Töröka byla voda natolik silná, že ho odnesla pod hladinu prakticky okamžitě. HZS zahájila rozsáhlou pátrací akci, do níž byl zapojen i dron a speciální technika pro lokalizaci signálu z mobilního telefonu zmizelého muže. Kvůli velké vodě však nebylo možné nasadit letecké prostředky až do zlepšení počasí. Tělo novináře bylo nalezeno až po opadnutí hladiny potoka a úsilí záchranářů skončilo pozdě.
Co ukazují statistiky
Podle statistik horských záchranářů ve slovenských horách je každý rok hlášeno několik desítek případů, kdy turisty ohrozí prudké povodně, sesuvy nebo rozvodněné potoky. Během sezóny 2025 bylo zaznamenáno výrazné zvýšení těchto nehod právě kvůli častějším a intenzivnějším dešťům. V některých letech se povodňové incidenty podílejí až na 15–20 procentech všech záchranářských výjezdů HZS v Tatrách. Sebemenší chyba při překračování horských toků se tak může stát osudnou.
Reakce a kontext
Po nálezu těla vyjádřili záchranáři soustrast rodině a blízkým Viktora Töröka. Připomněli zároveň turistům, aby nepodceňovali sílu horských potoků, zvlášť po silných deštích. Vysoké Tatry jsou krásné, ale jejich příroda dokáže být nevyzpytatelná a nebezpečná i pro zkušené turisty. Případ Töröka tak slouží jako varování – a připomíná, že rizika spojená s horskými výstupy nelze nikdy zcela eliminovat, zejména když do hry vstoupí rozvodněná voda.