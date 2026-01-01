V Praze jsou ode dneška zakázané sdílené elektrokoloběžky
1. 1. 2026 – 9:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Praze je ode dneška zakázáno poskytovat sdílené elektrokoloběžky.
Jejich největší poskytovatel, firma Lime, místo nich bude nabízet elektrokola. Bolt segment takzvané mikromobility v české metropoli úplně zrušil. V případě nedodržení zákazu může městská společnost Technická správa komunikací (TSK) vozítka z ulic odstraňovat a provozovatele pokutovat.
Nový systém regulace je založený na smlouvách mezi TSK a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na místech, jež k tomu budou určená. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost nemají, čímž město fakticky znemožnilo jejich poskytování.
TSK nebude nasazovat zvláštní pracovníky pro kontrolu dodržování zákazu, tu budou mít na starosti stávající zaměstnanci takzvaných operativních hlídek, které kontrolují pořádek v ulicích. V případě nedodržení zákazu bude mít TSK právo vozítka odvézt do skladu Správy služeb hlavního města Prahy a provozovatelům účtovat pokutu.
Důvodem zákazu elektrokoloběžek je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce.