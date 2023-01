Jak definovat novou „zázračnou“ léčivou technologii, která vlastně neexistuje?

Říká se jim „medbeds“, což je zkratka anglického výrazu „zdravotní postele“ nebo „meditační postele“. Diskuse o těchto zařízeních, která údajně mohou vyléčit téměř jakoukoli nemoc, v dnešní době plní nejrůznější internetová zákoutí a některé firmy za ně účtují tisíce dolarů. Jejich tvrzení ovšem zdaleka nejsou prokázaná, píše reportér BBC, který si medbed vyzkoušel na vlastní kůži.

Budova někdejšího motelu v malém městě na řece Mississippi se nezdá být místem, kde by měla být k vidění průlomová technologie, kterou leták v převážně opuštěném vestibulu označuje za „novou vlnu vědeckého léčení“. Od léta je ovšem toto místo v East Dubuque v americkém státě Illinois vybavené zařízeními, která podle výrobce naplňují pacienty „energií životní síly“. Je to jedno z center, která ve Spojených státech provozuje společnost Tesla BioHealing.

Medbed od firmy, která nemá nic společného s americkou automobilkou Tesla, jsem si vyzkoušel jedno nedávné pošmourné odpoledne. Po přivítání na recepci mi doktor otestoval hladinu energie tím, že mě nechal vložit prsty do kovové krabičky. Pak jsem byl uveden do jednoho z pokojů, který se od motelových časů příliš nezměnil, a čekal jsem, až se mi do těla začne vlévat „čirá biofotonová energie životní síly“.

Mimozemské technologie a živý Kennedy

Koncept medbeds je na internetu čím dál populárnější, lidé ovšem mají velmi odlišné představy o tom, čím ve skutečnosti jsou. Někteří jsou přesvědčeni, že jde o utajovanou technologii, k níž se běžný smrtelník těžko dostane, protože ji před veřejností ukrývají miliardáři a další spiklenci. Tyto teorie zahrnují i spekulace o „mimozemských technologiích“ a bizarní tvrzení, jako je to, že exprezident USA John F. Kennedy je stále naživu, připoután k zařízení medbed. Mimochodem - letos by mu bylo 106 let.

Jiní lidé přistupují k medbeds jako k něčemu velmi skutečnému a veřejně dostupnému, pouze mimo hlavní proud medicíny. Právě na tuto skupinu cílí Tesla BioHealing a další společnosti svými dosti drahými nabídkami. Tesla BioHealing za své „generátory“ pro domácí použití požaduje 19 999 dolarů (přes 450 000 korun), hodina v jednom z jejích motelových pokojů přijde zákazníka na 160 dolarů (3600 korun).

I v této komerčnější části světa medbeds, kde se nemluví o Marťanech nebo Kennedym, ovšem nepanuje shoda na tom, co medbeds vlastně jsou. Má to velmi dobrý důvod, říká odbornice na dezinformační hnutí Sara Anianová, která působí v americké organizaci Liga proti hanobení (ADL). „Je velmi těžké definovat něco, co neexistuje,“ řekla.

Anianová mapuje internetové diskuse o medbeds a sama vyzkoušela služby jiného poskytovatele s názvem 90 10. „Při testu se nic nestalo... Na jejich obranu, oni na svém webu úplně dole velmi drobným písmem uvádějí, že medbed není určený k léčbě nemocí nebo jejich diagnostikování,“ komentovala zkušenost.

S podobnými formulacemi jsme se setkali snad u všech firem nabízejících produkty spojené s medbeds. Jakkoli dodavatelé operují s dlouhými seznamy zdravotních potíží, s nimiž údajně jejich výrobky pomohou, a ukazují výpovědi spokojených zákazníků, zároveň deklarují, že jejich produkty nejsou myšlené jako náhrada za léčbu předepsanou kvalifikovaným doktorem.

Spokojení zákazníci doporučují…

Tesla BioHealing není výjimkou. Ve svých propagačních materiálech nicméně konstatuje, že „mnozí lidé pozorují jen po hodině odpočinku na Tesla MedBed zlepšení svého stavu“. Na množství zákazníků, kterým se údajně ulevilo od nejrůznějších nemocí, se odkazoval i personál motelu v East Dubuque. Po pobytu na posteli mi doktor oznámil vzestup mojí energie, on ani nikdo jiný mi však nebyl schopen říct, v čem jejich metoda spočívá.

Jak Tesla BioHealing, tak 90 10 místo vysvětlení nabízely pozitivní ohlasy uživatelů. Druhá z uvedených firem na svém webu propaguje své služby jako „medicínu kvantové frekvence s vědeckými důkazy“, její šéf Oliver Schalke přesto na dotaz uvedl, že medbed od 90 10 „není lékařský výrobek“.

Jak je možné, že tyto společnosti mohou bez jakékoli regulace naznačovat zázračné účinky svých výrobků? Podle někdejšího psychiatra Stevena Barretta, který po desetiletí vyšetřuje nedůvěryhodná zdravotnická tvrzení, nese podíl viny i hlavní regulátor USA, tedy Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Tesla BioHealing a další společnosti se pyšní tím, že jsou u FDA registrované, toto tvrzení je ale prakticky bezvýznamné. Při registraci firma pouze úřadu oznamuje, že existuje, popisuje Barrett, o efektivitě výrobků ale proces nic neříká. Pokud jde o neurčitá tvrzení o obecné pohodě nebo neprokazatelné výroky o energii pacientů, úřady „s tím skoro nic nedělají“, uvedl Barrett.