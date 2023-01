Méně nakupovat a skromně žít bohatý a naplněný život. Jak na to?

Oliver Noelting jezdí nejraději na skateboardu nebo kole, je vegetarián a oblečení, nábytek a techniku kupuje většinou použité. I s partnerkou a dvěma malými dcerami si zachovává 34letý muž z Hannoveru svůj extrémně skromný životní styl ze studentských časů. Proč se tak omezuje? ptá se agentura DPA.

Nejde o šetření, ale o naplněný život

„Vůbec nemám pocit, že bych se něčeho vzdával nebo se nějak omezoval,“ zdůrazňuje vytáhlý vývojář softwaru na setkání v kavárně u městského lesa Eilenriede. „Šetření není hlavním cílem. Chci vést co nejvíce naplněný život,“ dodává. Konkrétně to znamená: čas na společné zážitky s rodinou a přáteli místo dlouhých dní v kanceláři, dělat si věci sám, a ne se nechat balamutit. Jeho cílem je mít ve 40 letech uloženo tolik peněz, že by teoreticky mohl jít do důchodu.

Náhledy do svého všedního dne zveřejňuje Noelting od konce roku 2015 na internetové stránce www.frugalisten.de. Označení frugalisté vytvořil v roce 2013 se svým kamarádem ze studentského privátu v Brémách. Mělo to být slovo, které nepřipomíná předčasný nebo invalidní důchod nebo absenci práce. Oba byli příznivci Petea Adeneyho, řečeného Mr. Money Mustache, který je nejznámějším představitelem amerického hnutí Fire. Fire znamená „financial independence, retire early“, tedy „finanční nezávislostí k předčasnému důchodu“. Nyní jsou i mezi německojazyčnými finančními influencery takoví, kteří sami sebe označují za frugalisty a částečně dávají i tipy k ukládání peněz.

Noelting zdůrazňuje, že jeho web je bez reklam a je nekomerční. Nevychvalují se tu žádné ETF fondy, fanoušek skateboardingu tu spíš ukazuje například svůj nový byt o ploše 69 metrů čtverečních. V roce 2016 líčil, jak to dělá, že měsíčně vydá za potraviny jen 100 eur (přes 2400 korun). Dnes už to je ovšem 191 eur, říká. Jednou za měsíc přenese Noelting své příjmy a výdaje do digitální rozpočtové knihy, což označuje jako „finanční cvičení v obezřetnosti“.

„Už devět let si zaznamenávám každý cent, který vydám,“ říká 1,87 metru vysoký muž s brýlemi, zatímco při odchodu z kavárny cenu svého cappuccina s ovesným mlékem ťuká do svého starého chytrého telefonu. Za přístroj z roku 2016 dal loni 30 eur. „Chci mít opotřebovaný mobil, který je trochu pomalejší,“ říká. Nerozptylují ho tak prý aplikace a také nemusí mít strach, že se mu rozbije. Oproštění se od veškerých statusových symbolů poskytuje Noeltingovi svobodu.

Nyní je na rodičovské dovolené, aby se mohl společně se svou ženou Joanou starat o čtyřměsíční mimino a tříletou dceru. Předtím pracoval 24 hodin týdně jako vývojář softwaru a nanejvýš pět hodin věnoval svobodnému povolání. Ze svého měsíčního čistého příjmu ve výši 2300 eur si ukládal zhruba 1200 eur. Jeho jmění mezitím narostlo na zhruba 190 000 eur. Být finančně nezávislý už ve 40 letech už není jeho hlavní cíl. „Teď jsou děti malé a roztomilé a chci s nimi trávit co nejvíce času,“ vysvětluje.

Důraz na udržitelnost a nezávislost

Expert na trendy Eike Wenzel už v roce 2012 v knize Wie wir morgen leben werden (Jak budeme žít zítra) popsal frugalisty jako skupinu, kterou ovšem - na rozdíl od Noeltinga - definoval jako lidi s malými finančními prostředky, kteří kladou důraz na udržitelnost. Nyní existuje v naší společnosti velmi silná tendence usilovat o nezávislost, říká zakladatel Institutu pro zkoumání trendů a budoucnosti (ITZ) v Heidelbergu. Od celosvětové finanční krize v roce 2008 vnímá vědec rostoucí nedůvěru v tradiční instituce v kombinaci silné touhy po svobodě.

U frugalistů jako Noelting se podle Wenzela sbíhá několik tendencí mladé generace: Konec průmyslové společnosti práce, trend sebeoptimalizace a příklon k rodině. Svou úlohu hraje i duševno a myšlenka, že existují i jiné než materiální věci.

Z pohledu Olivera Noeltinga byla motorem hnutí frugalistů především možnost prezentovat svůj vlastní způsob života prostřednictvím youtube a sociálních médií a vyhledávat v nich stejně smýšlející a diskutovat s nimi. Bloger vidí prvky frugalismu i v řecké filozofii, především u stoiků. Radost ze života si podle něj nelze koupit v podobě výrobků a služeb. „Mě všechno to haraburdí šťastným nečiní,“ říká.

Pro Noeltinga je frugalismus ideálním způsobem života v dobách pandemie, inflace a energetické krize. „Samozřejmě pozorujeme i to, že se všechno zdražuje. Ale díky našemu způsobu života nám pořád na konci měsíce ještě zbudou peníze, které můžeme ušetřit,“ ujišťuje frugalista.

Tato životní filozofie je ta pravá pro zvládnutí časů klimatické krize, války a energetické krize, domnívá se i Florian Wagner. „V prvním roce zaměstnání coby inženýr v roce 2018 jsem si všiml, že s každým navýšením platu více utrácím, ale nejsem díky tomu šťastnější,“ říká 35letý muž ze Stuttgartu. Poté objevil hnutí frugalistů, přehodnotil své výdaje, změnil svůj život. V roce 2019 vydal knihu Rente mit 40 (Důchod ve 40). Nyní vydělává Wagner, který provozuje poradenské internetové stránky www.geldschnurrbart.de, peníze výlučně on-line.