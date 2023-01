Epidemie chřipky v Česku přetrvává, další nemocnice zakazují návštěvy

Epidemie chřipky v Česku přetrvává, další nemocnice proto zakazují návštěvy. V minulém týdnu sice nahlášených případů akutních respiračních onemocnění ubylo, ale podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) data zkreslily dny volna o Vánocích. Lidé chodí o svátcích méně k lékaři.

Nemocných s akutními infekcemi dýchacích cest bylo v zemi za minulý týden asi o čtvrtinu méně než za předchozí týden. Na každých 100 000 obyvatel připadalo 1770 případů. Pokles však podle odborníků neznamená, že by epidemie skutečně zpomalovala. „Statistický pokles nemocnosti neodpovídá reálné situaci. Hlášení výskytu musíme kvůli dnům volna brát s rezervou,“ uvedl vedoucí oddělení infekčních nemocí na SZÚ Jan Kynčl.

Naznačuje to i fakt, že nejvýraznější úbytek nahlášených nemocných - o dvě pětiny - byl mezi dětmi ve věku šest až 14 let, které měly vánoční prázdniny. O prázdninách podle ústavu mnozí lidé nešli k lékaři, a nedostali se tak do systému hlášení infekcí. „Případně jejich stav řešili lékaři na pohotovostech, které se standardně do hlášení nezapojují,“ uvedl SZÚ v tiskové zprávě.

„V současnosti se nadále uplatňuje několik původců akutních respiračních onemocnění, kteří vedle sebe ve vyšší míře cirkulují v populaci, zejména viry chřipky a SARS-CoV-2 (způsobující nemoc covid-19). Aktivita RS virů se snižuje,“ doplnil ústav. U chřipkových onemocnění, která ale tvoří jen část z hlášených infekcí dýchacích cest, nemocných dokonce v minulém týdnu asi o čtyři procenta přibylo. Závažných případů chřipky, které vedly k hospitalizaci na jednotce intenzivní péče, bylo v aktuální sezoně do 30. prosince 75, z toho 18 lidí zemřelo. Většina zemřelých a hospitalizovaných byli senioři starší 64 let.

„Pokud jde o malé děti, máme s chřipkou a RS viry hospitalizovaných celkem osm dětí, z toho dvě na JIP. Stále převažují kojenci a batolata,“ uvedla například mluvčí Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně Dana Lipovská. I ve zlínské nemocnice převažují mezi hospitalizovanými kvůli respiračním nemocem senioři. Léků proti horečce pro děti je podle Lipovské v nemocnici dostatek. „Chybí nám ale některá širokospektrá antibiotika pro dospělé. Podle informací našich lékárníků jde o kombinaci výpadku ve výrobě a velkého množství infekcí,“ uvedla mluvčí.

Vysokou nemocnost podle SZÚ aktuálně hlásí Jihomoravský, Moravskoslezský, Jihočeský, Liberecký a Pardubický kraj a Vysočina. Nemocnice kvůli tomu omezují, případně zcela zakazují návštěvy. Dnes k zákazu přistoupila například nemocnice v Třebíči. Infekční oddělení už je zcela zaplněné, řekla ČTK mluvčí nemocnice Jitka Mácová. Návštěvy už nějakou dobu nemohou ani do dalších tří krajských nemocnic na Vysočině. Povolené jsou v kraji pouze v Nemocnici Pelhřimov, která ale vyžaduje od návštěv a pacientů, aby si při příchodu zakrývali dýchací cesty.

Na Nový rok zakázala návštěvy na lůžkových odděleních Nemocnice Znojmo. Neplatí to pouze u dětí a pacientů v posledním stadiu nemoci, řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Petra Veselá. Návštěvy už koncem roku zakázala v Jihomoravském kraji třeba Fakultní nemocnice Brno. Také ve Fakultní nemocnici Ostrava, která je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji, platí zákaz návštěv na Klinice hematoonkologie a na Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy. Plošný zákaz návštěv byl už během svátků vyhlášen ve Slezské nemocnici Opava.

Zákazy platí i v dalších regionech. Například již před Vánocemi zakázaly návštěvy pacientů nemocnice v Chebu a Karlových Varech. V Olomouckém kraji zase zakázala Nemocnice Šumperk návštěvy na lůžkových odděleních, Fakultní nemocnice Olomouc na klinice plicních nemocí a tuberkulózy, Nemocnice AGEL Prostějov na svém infekčním oddělení a Nemocnice AGEL Šternberk na interním oddělení.