Jak cestovat a nehuntovat při tom planetu

Způsobů, jak cestovat bez toho, aniž byste ničili planetu, je poměrně málo. A v případě, že nejste nadšenými sportovci, kteří celý rok plánují letní cyklovýlet napříč Evropou, musíte se smířit s faktem, že cestování není úplně ekologické. Jeho dopady se ale dají snížit...

Létání nikdy nebylo levnější a svět nikdy nebyl tak zaplaven turisty. Z cestování se stal jednoznačně trend! Fotografie z dovolených zahlcují sociální sítě a jsou vnímané jako důkaz šťastného života. Pokud pomineme skutečnost, že takzvaná generace Y za útěky do zahraničí často schovává své tápání a prázdnotu, nelze pominou fakt, že kolektivní záliba v objevování světa ten svět tak trochu ničí.

Špinavý dopravní sektor

Dopravní sektor ve Spojených státech produkuje více skleníkových plynů než všechny africké státy dohromady. Zrušení jedné zpáteční letenky přes Atlantik ušetří 1,6 tuny oxidu uhličitého, tedy zhruba tolik, kolik za rok průměrně vyprodukuje jeden Ind. A pokud by Američané snížili objem komerčních letů na polovinu, ušetřilo by to zhruba 65 milionů metrických tun oxidu uhličitého, což je tolik, kolik bychom získali výměnou asi 2,5 miliardy konvenčních žárovek za ty úsporné LEDkové. V Evropě dopravní sektor produkuje zhruba třetinu všech skleníkových plynů, v České republice to je 15 procent. Na vině je hlavně silniční doprava, ale také rostoucí počet letů.

Takže pokud máte to štěstí a patříte mezi nepatrnou část světové populace, která má peníze na cestování, máte ve svých rukách účinný nástroj, jak chránit planetu. Stačí si před cestami udělat pár matematických propočtů a jednoduchých příprav.

Spočítejte si to

Nejen vzdušné míle za sebou zanechávají uhlíkovou stopu. Ve zprávě časopisu Nature Climate Change z roku 2018 bylo zjištěno, že cestovní ruch představuje asi osm procent celosvětových emisí skleníkových plynů! Co vše si pod těmito osmi procenty představit? Uhlíkový cyklus v hotelnictví, ale také třeba nákupy turistů a jejich stravování v cílové destinaci.

Rozhodně nejdůležitějším rozhodnutím, pokud jde o dopad vaší cesty na životní prostředí, je to, čím se rozhodnete cestovat. Nejde jen o celkové množství vypouštěných skleníkových plynů, ale také o kapacitu dopravního prostředku a délku cesty.

Základním pravidlem je eliminovat zbytečné lety. A protože vzlet letadla je nejnáročnější součástí letu, pro kratší cesty je vždy lepší využít autobus anebo vlak. Uvolní se tak třikrát až sedmkrát méně oxidu uhličitého, než kdybyste letěli. Nakonec není nic lehčího, než plánovanou cestu zadat do jedné z kalkulaček emisí a ta vám velmi rychle porovná auto, vlak či letadlo.

Bydlete v "zeleném" hotelu

Podle průzkumu společnosti Hilton z roku 2018 si až třetina cestujících před provedením rezervace aktivně vyhledává informace o tom, jaké kroky v oblasti životního prostředí daný hotel podniká. Ubytovací zařízení mohou vlastnit ekocertifikace, které lze snadno dohledat na webových stránkách.

A když si nejste jistí, napište na recepci a zeptejte se, jak nakládají s odpadní vodou, zda kompostují, odkud odebírají potraviny anebo zda zaměstnávají místní lidi.

Výběr zelených aktivit

"Earth-friendly" dovolenkových aktivit je opravdu hodně: můžete plachtit, šnorchlovat, potápět se, vyrazit na túru, paddleboardovat nebo si vyjet na kole. Navštivte řemeslný nebo farmářský trh a nezapomeňte si na nákup donést opakovaně použitelnou tašku.

Vydejte se na prohlídku s místními průvodci, a pokud byste chtěli udělat opravdu pěknou věc, koukněte na webové stránky packforapurpose.org, kde můžete zjistit, co komunita ve vaší cílové destinaci potřebuje - ať už se jedná o školní potřeby nebo lékařské soupravy.

Rozhodně se vyhněte zvířecím atrakcím, jako je jízda na slonech, plavání s delfíny anebo mazlení se se želvami. Podle ochránců zvířat je krutost těchto atrakcí často neviditelná, ale platí, že pokud si zvíře můžete obejmout, jezdit na něm nebo se ho dotknout, pravděpodobně k nějaké krutosti dochází. Zvířata bývají traumatizována a jejich průměrná délka života se dramaticky snižuje.

Chovat se víc jako doma

Podle zahraničních studií má mnoho turistů tendenci si na dovolené takzvaně vyhodit z kopýtka. Zejména cestující z Kanady, Švýcarska, Holandska a Dánska, mají mnohem vyšší uhlíkovou stopu v zahraničí než ve své domovině.

Je to proto, že častěji jezdí taxíky, chodí na jídlo do "mezinárodních" restaurací a přespávají ve velkých řetězcových hotelech. V tomto případě je rada, jak šetřit životní prostředí, jednoduchá. Prostě se chovejme i na dovolené trochu víc jako doma.

Jiné cestovní návyky jsou třeba

Výsledkem nemá být odmítání cestování jako takového, naopak pokud cestujeme správně, může to být velký přínos pro obyvatelstvo v cílové destinaci. Důležité je ale nad našimi cestovními návyky více přemýšlet. S příchodem nízkonákladového letectví mnozí z nás podnikají několik letů na kratší dobu. Přitom kdybychom podnikli jednu delší cestu, dosáhli bychom snížení letů, které potřebujeme a zároveň bychom měli možnost zemi skutečně objevovat.

V cestování, podobně jako i v jiných věcech, mají největší schopnost bojovat proti oteplování ti, kteří mají peníze a moc, a tedy možnost zavést systémové změny. Vlády samozřejmě mohou regulovat druhy dopravy, které jsou náročné na uhlík a nabízet alternativy. Firmy mohou investovat do technologií, které učiní cestování ekologičtějším.

Jednotlivci však mají takovou formu moci, kterou vlády a firmy nemají. Mohou kulturu transformovat, mohou snížit poptávku po neudržitelných produktech a inspirovat lidi kolem sebe.