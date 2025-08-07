Neobejdete se bez něj v létě ani na podzim: Módní doplněk, který si zamilovaly i celebrity
7. 8. 2025 – 13:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Zatímco v minulých sezónách dominovaly kabelkám hluboké tóny hnědé, vínové nebo temně zelené, bílá barva dlouho zůstávala na okraji zájmu. Působila příliš choulostivě, neprakticky a někdy dokonce lacině, minimálně podle starých módních předsudků. Jenže časy se mění!
Jak ukázaly přehlídky značek jako Chloé, Bottega Veneta nebo Jacquemus, bílá kabelka se proměnila v jeden z nejžádanějších doplňků sezóny. Na ulicích je nosí Hailey Bieber, Gigi Hadid i Zendaya, a to nejen v létě, ale i na přechodu do podzimu, v kombinaci s vlněnými kabáty nebo oversized blejzry.
Podle stylistů z Vogue a Who What Wear bílá kabelka dodává outfitu svěžest a luxusní nenucenost, zvlášť pokud je vyrobena z kvalitní kůže a má čistý, strukturovaný tvar. Už dávno tedy neplatí, že bílá je pouze letní rozmar. Naopak se stává novou neutrální barvou, která konkuruje klasické černé.
Bílá kabelka: Doplněk, který vás naučí myslet jinak
Bílá je barva, která si žádá respekt – nejen kvůli své náchylnosti ke špíně, ale hlavně kvůli své vizuální čistotě. Nepromíjí chyby. Zatímco černá nebo béžová kabelka se snadno začlení do jakéhokoliv outfitu, bílá vyžaduje jistou dávku pečlivosti a stylového citu. V nesprávné kombinaci může působit sterilně, až fádně.
Přesto právě bílé kabelky zažívají svůj velký návrat. A právem. Na přehlídkách značek jako Jil Sander, Prada nebo Loewe i v ulicích módních metropolí si je oblíbily ženy, které diktují trendy – od Lily Moss a Victorii Beckham až po Elsu Hosk a Aimee Lou Wood.
Letní šatník s nimi dostává nový dech: kombinujte je s lněnými soupravami, maxi šaty nebo kontrastními černobílými looky a uvidíte, že bílá nejen funguje, ale dokonce čistě vyniká. Podle Vogue se právě bílá kabelka stává novou ikonou letních měsíců, symbolem elegance bez námahy.
Chcete-li se odlišit, ale nepůsobit přehnaně, sáhněte po kabelce ve sněhově bílé, krémové nebo porcelánové s kvalitní strukturou a jednoduchým designem. Je to detail, který dělá dojem. A pokud se jí nebojíte teď, uvidíte, jak snadno s vámi přejde i do podzimu.
Předtucha trendu, který ovládne podzim
Zatímco v letních outfitech plných světlých tónů působí bílá kabelka jako samozřejmý doplněk, s příchodem září rozhodně není důvod ji odkládat. Naopak. Podzimní looky Aimee Lou Wood či Victorie Beckham dokazují, že právě tento světlý akcent dokáže rozjasnit i jinak tlumenou sezónní paletu a dodat outfitu svěžest, eleganci a lehký kontrapunkt k zemitém tónům.
Stylisté doporučují dvě osvědčené strategie, jak s bílou kabelkou na podzim pracovat. První možností je barevná kontinuita, tedy doplnit kabelku dalšími bílými prvky, například tričkem, šálou nebo ponožkami, které vytvářejí harmonický celek. Druhou cestou je stylový kontrast: bílá v kombinaci s teplými podzimními odstíny, jako je velbloudí, skořicová, karamelová nebo kaštanová, vystupuje z outfitu jako výrazný, ale stále elegantní akcent.
A tak se kontrastní styling stává klíčovým trendem přechodného období. A bílá kabelka? Ta se z letního doplňku proměňuje v celoroční základ, který zvládá být nenápadně nápadný a přesně tak to v módě dnes funguje.