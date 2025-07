Jak správně sušit houby, aby vydržely

29. 7. 2025 – 13:35 | Magazín | Žanet Ka

Chystáte se na zimu uchovat lesní úrodu? Sušené houby jsou ideální způsob, jak si dopřát jejich chuť a vůni i mimo sezónu. Přinášíme přehled, jak správně sušit houby, které druhy jsou vhodné a jak je pak skladovat, aby si zachovaly co nejlepší kvalitu.

Ne každá houba si o sušení říká, ale když už se do toho pustíte, udělejte to s citem. Houby určené k sušení by měly být zdravé, pevné, bez červivosti a plísní. Ideální je, když je očistíte nasucho (žádné mytí vodou!) a nakrájíte na přibližně stejně silné plátky, tak se usuší rovnoměrně.

A které houby jsou na sušení jako stvořené?

Hřib smrkový- král našich lesů. Sušením jeho aroma ještě zesílí a je nepostradatelný třeba do bramboračky nebo domácího rizota.

Hřib dubový a borový - stejně lahodné jako jeho smrkový bratranec.

Křemenáče a kozáci- mají pevnou strukturu a krásně drží tvar i chuť.

Klouzky - suší se hůř kvůli slizkému klobouku, ale pokud jim slupku stáhnete, mohou chutně posloužit.

Bedla vysoká- hodí se k sušení i mletí na houbový prášek.

zdroj: Žanet Ka

Speciální místo zaujímají i:

Lišky obecné - mohou mírně hořknout, sušení je možné, ale častěji se nakládají

Smrže- sušení je ideální metodou, ale vyžaduje vyšší teploty

Nevhodné k sušení

Houby s vyšším obsahem vody a náchylné k hořknutí, například růžovky, holubinky, ryzce- např. peprný (pouze mladé plodnice!), nebo ryzec pravý, u kterých se často doporučuje jiné zpracování (nakládání, vaření).

Košík místo igelitky: Houby potřebují dýchat a vám se v proutěném košíku nerozmačkají ani nezapaří. Neznámé druhy neberte: Pokud si nejste 100% jistí, nechte raději houbu v lese. Mnoho jedlých druhů má jedovaté dvojníky. Aplikace pomůže, ale nestačí: Ať už používáte mobilní aplikace na rozpoznávání hub, nebo atlas, vždy je lepší konzultace se zkušeným houbařem nebo mykologem.

Příprava hub k sušení

Třídění : Vyřaďte červivé, přezrálé a nahnilé kusy. Ideální jsou mladé a pevné houby. Čištění : Nemáčejte! Stačí houby otřít suchým hadříkem nebo jemně kartáčkem. Vlhkost brání dobrému usušení. Krájení :

Malé houby lze sušit celé.

Větší rozkrájejte na stejné kusy (plátky 0,5-1 cm).

U klouzků vždy odstraňte slizkou pokožku klobouku.

Rychlé zpracování : Po nakrájení sušení neodkládejte, houby rychle šednou a ztrácí chuť.

Způsoby sušení

1. V troubě

Rozložte houby na mřížku nebo plech s pečicím papírem.

Sušte při 50-60 °C, ideálně s pootevřenými dvířky pro odvod vlhkosti.

Celkový čas: 5-8 hodin (dle velikosti a druhu).

Hotové plátky by měly být suché, ale nelámat se jako chipsy.

2. V sušičce potravin

Je vhodné nastavit přesné nastavení podle doporučení výrobce v návodu.

Teplota: 40-50 °C.

Doba sušení: 6-12 hodin.

Pravidelně otáčejte plata, zejména u velkých kusů.

3. V mikrovlnné troubě

Pouze pro malé množství a tenké plátky.

Nastavte výkon na 100 W na cca 20 minut, mezi cykly vždy větrejte cca 10 minut.

Opakujte max. 4-5x.

Nutno hlídat, hrozí spálení.

4. Na provázku

Metoda zabere více času, ale je ekonomičtější, protože nevyžaduje použití vybavení a elektrických spotřebičů.

Houby navlékněte na nit s odstupy, aby proudil vzduch.

Zavěste na suché, větrané a stinné místo. Optimální teplota vzduchu není nižší než +25 °C a vlhkost by neměla překročit 55–60 %. Čím nižší je vlhkost a čím vyšší je teplota, tím rychleji houby uschnou a tím lépe si zachovají svou chuť.

Doba: mezi 5-10 dny.

5. Venku na tácech

Sušte pouze za stabilního suchého počasí.

Zakryjte jemnou síťkou (např. gázou) proti hmyzu.

Při vlhkosti nebo dešti přesuňte houby dovnitř.

6. V kamnech

Stará metoda, kterou lze použít, pokud jsou v domě kamna. Kamna musí být dobře rozpálená a vychladlá na 60 °C.

Poté uhlíky odstraňte do stran a do středu umístěte plech s houbami. Sušení bude trvat několik hodin. Během procesu je nutné udržovat konstantní teplotu.

Dávejte pozor na připalování, houby snadno chytají kouřové aroma.

Jak správně skladovat sušené houby

Uchovávejte v uzavíratelných sklenicích , plechových dózách, nebo vakuových sáčcích . Při skladování v látkovém sáčku mohou houby absorbovat pachy ze sousedních produktů a také vlhkost. To může vést k plísním. Proto je lepší je skladovat ve speciálním uzavřeném obalu.

Chraňte před vlhkostí, světlem a cizími pachy.

Čas od času je zkontrolujte a roztřiďte a pokud se objeví vlhkost, nechte jej dále sušit.

Skladujte při pokojové teplotě, ideálně v temnu.

Doba skladování :

běžné houby: 1-1,5 roku



hřiby: až 2-3 roky

Houby lze také umlít na prášek, ten je výborný do polévek a omáček.

Chcete z nich v zimě dostat maximum chuti? Krátce je před vařením spařte horkou vodou nebo namočte do mléka. Vzbudí se jako po dlouhém spánku a jejich chuť potěší každého, kdo má rád podzim na talíři.