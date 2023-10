Izraelská armáda pokračuje v útocích na Hamás, chystá pozemní operaci

Izraelská armáda v noci na dnešek pokračovala v útocích na cíle spojené s radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy. S bojovníky Hamásu se také stále potýká v sedmi nebo osmi oblastech, do nichž příslušníci hnutí pronikli při sobotním útoku na izraelské území, kde zabíjeli vojáky i civilisty. Podle odhadů drží Palestinci nejméně 150 rukojmích.

Izraelská armáda uvedla, že se terčem jejích útoků v posledních hodinách stalo několik velitelských stanovišť Hamásu, budovy jeho představitelů i mešita, kde se nacházelo operační zařízení tohoto hnutí.

Izraelské ozbrojené síly uvedly, že zaútočily na více než 1000 cílů v Gaze, včetně leteckých úderů, které srovnaly se zemí velkou část města Bejt Hanún v severovýchodním cípu pobřežní enklávy. Mluvčí ozbrojených sil Daniel Hagari řekl, že Hamás město využíval jako základnu pro útoky.

Při víkendovém útoku palestinských radikálů zemřelo přes sedm set lidí a dva a půl tisíce dalších utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou i desítky cizinců. Unesených Izraelců je kolem 150. V Pásmu Gazy, kde žije celkem 2,3 milionu lidí, stoupl po izraelských odvetných náletech počet obětí na 436, zraněných je 2300. Své domovy zde podle OSN opustilo přes 123 000 lidí.

Na jihu Izraele se už shromáždilo na 100 000 rezervistů. Spojené státy očekávají, že Izrael do 48 hodin zahájí pozemní operaci v Pásmu Gazy. Blíže k Izraeli směřuje jedna z amerických letadlových lodí.

Podílel se na přípravách útoku Írán?

Na přípravách útoku Hamásu se podle listu The Wall Street Journal od srpna podílely také íránské revoluční gardy, o zahájení útoku se definitivně rozhodlo před týdnem na schůzce v libanonském Bejrútu. WSJ to řekli vysoce postavení činitelé Hamásu a libanonského šíitského hnutí Hizballáh, kterému se také dostává íránské podpory. Teherán zapojení popírá. Pokud by se ale potvrdilo, zvýšilo by to riziko širšího konfliktu na Blízkém východě. Vysoce postavení izraelští bezpečnostní představitelé totiž už dali najevo, že pokud bude Teherán shledán odpovědným za smrt Izraelců, zasáhne Izrael proti íránskému vedení.