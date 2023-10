Izrael počítá mrtvé, je jich víc než 700. Svědci vypovídají o řádění Palestinců

Izraelci bojují s palestinskými vetřelci, kteří v sobotu, ale i v neděli vtrhli na jih země. Bilance obětí útoků mezitím narůstá. V neděli odpoledne Izrael evidoval přes 700 mrtvých.

Ti, kteří přežili vypovídají o hodinách hrůzy, které prožili při palestinském útoku.

Teroristé s automatickými zbraněmi v sobotu útočili na obyvatele domů ale i na návštěvníky festivalu elektronické hudby v kibucu Re‘im u hranice s Pásmem Gazy. Vypovídají o tom svědectví Izraelců.

„Byli všude kolem a měli automatické zbraně,“ řekla o útočnících stanici BBC Gili Joskovičová, která se s dalšími stovkami lidí účastnila festivalu na jihu Izraele, nedaleko hranic Pásma Gazy, který byl spojen s mírovým pochodem. Když se na místě v sobotu ráno začalo střílet, ukryla se na louce pod stromem.

„Viděla jsem, jak všude kolem umírají lidé. Byla jsem zticha. Nebrečela jsem, nedělala jsem nic,“ vypověděla Joskovičová. „Říkala jsem si: OK, teď umřu. Je to v pořádku, jenom dýchej, zavři oči.“

These people who are running are secular from Israel, many are famous TikToker YouTubers. These people gathered on the beach for peace march, believed that Israel and Palestine could live together. Then suddenly Hamas terrorists came by boat and started firing indiscriminately pic.twitter.com/vYN5AXLKY4 — Jitendra pratap singh (@jpsin1) October 8, 2023

Amir Tibon se před útočníky skrýval v protileteckém krytu ve svém domě, když palestinští bojovníci dorazili do vesnice Nachal Oz, kde žije. S manželkou a dvěma dcerami se tam vydal poté, co z Gazy začaly do Izraele létat rakety. Když ale uslyšel střelbu, bylo pětatřicetiletému muži jasné, že se děje něco, na co ani obyvatelé pohraniční zóny nejsou zvyklí.

„Teroristé byli uvnitř kibucu, v našem sousedství a v jistém momentě před naším oknem,“ popisoval situaci po telefonu deníku The New York Times.

V tamní skupině na komunikační aplikaci WhatsApp lidé psali o tom, že ozbrojenci jsou v jejich domech a snaží se dostat do jejich protileteckých úkrytů. „Slyšeli jsme je mluvit. Slyšeli jsme je běžet. Slyšeli jsme, jak střílí na náš dům, do našich oken,“ řekl Tibon o útočnících.

Jemu i Joskovičové po několika hodinách přišla na pomoc izraelská armáda. Tibon sdělil, že společně s vojáky jej dorazil vysvobodit i jeho otec, který vzal svou pistoli a přesvědčil izraelské komando, aby jej do Nachal Ozu vzalo.

Hodinu poté, co se ve vesnici znovu ozvala střelba, někdo zabušil na Tibonův protiletecký kryt. „A slyšeli jsme, jak můj otec říká: 'Jsem tady‘.“ Vypověděl Tibon.

Stovky lidí takové štěstí neměli. Patřila mezi ně třicetiletá tatérka a vlasová stylistka z Německa Shani Louková, která přijela na jih Izraele na hudební festival. Její obnažené a bezvládné tělo Palestinci odvezli v pickupu do Gazy za výkřiků Alláhu akbar. V Gaze pak použili i její kreditní kartu.

The girl whose body Hamas paraded during the attack on Israel is a German national, identified as Shani Lauk, who was just visiting the music festival in Israel.

Her inconsolable mother appealing to Hamas to atleast return her (body). pic.twitter.com/MVpiu7hSkV — Megh Updates ™ (@MeghUpdates) October 8, 2023

Matka poznala Shani ve videu, které Palestinci vyvěsili na síti X podle tetování na noze. Teď je žádá, aby vydali její tělo.

Na síti X se také objevilo video izraelské rodiny, kterou drží ozbrojenci z Hamásu jako rukojmí. Sestra holčičky na videu Palestinci zastřelili, když se jim postavila na odpor.

If you really want to know what happened in Israel, watch this: the most painful video I’ve seen yet. Terrified Israeli family being held hostage by Hamas terrorists after they killed one of the sisters of the little girl. pic.twitter.com/oHRxZddq9N — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) October 8, 2023

Mezi unesenými je také studentka, která se účastnila hudebního festivalu v kibucu Re‘im. Video zachycuje pětadvacetiletou Nou Argamaniovou, kterou ozbrojenci unášejí před očima jejího přítele. „Nezabíjejte mě! Ne, ne, ne,“ křičí. Ozbrojenci s ní ujíždějí...