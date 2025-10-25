Končí, i když nechce! Vilma Cibulková zle zkolabovala a nemůže dál natáčet
25. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Náhlá zdravotní indispozice si vyžádala zásah záchranných složek.
Fanoušci měli pořádně nahnáno! Oblíbená herečka Vilma Cibulková totiž zažila zlé chvíle: Náhle ji zradilo zdraví a v jejím domě musela zasahovat záchranka a dokonce i policie.
Herečka totiž působila zmateně, vystrašeně a naprosto mimo smysly. Její blízcí proto volali všechny záchranné složky.
„Vyjížděli jsme do zmíněné ulice v Horních Počernicích na základě oznámení, blízcí dotyčné se obávali o její zdraví. Na místě si ženu převzali záchranáři, kteří ji následně odvezli do nemocnice na vyšetření,“ potvrdil policejní mluvčí pro Super.cz.
„Vilma předtím volala na všechny strany. Byla zmatená, vystrašená a úplně mimo,“ píše Blesk s odvoláním na zdroj z hereččina okolí.
Vzápětí se ukázalo, že za problémy stála borelióza, která opravdu může působit podobné neurologické potíže a zmatenost.
„Je to jen borelióza, snad jsme ji podchytili včas. Musím být trpělivá, antibiotika začnou zabírat do tří dnů,“ psala později sama Cibulková.
Nakonec tedy snad bude všechno v pořádku, zdravotní stav je nicméně dost vážný na to, aby herečce momentálně nedovolil pokračovat v práci. V druhé řadě seriálu Polabí ji bude muset nahradit někdo jiný.
„Produkční společnost Dramedy Productions se rozhodla přistoupit ke změně hereckého obsazení v seriálu Polabí, jehož natáčení i vysílání aktuálně probíhá. K tomuto kroku došlo ze zdravotních důvodů herečky Vilmy Cibulkové, které jí momentálně neumožňují pokračovat v natáčení,“ stojí v prohlášení od televize Prima.
„Velmi si vážíme spolupráce s Vilmou Cibulkovou a jejího uměleckého přínosu pro projekt Polabí. Zdraví je však vždy na prvním místě. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce, aby se Vilma mohla plně soustředit na své uzdravení. Držíme jí palce a přejeme hodně sil,“ uvedl producent seriálu Filip Bobiňsky.