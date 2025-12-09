Invaze jedovatých hadů na pláže: Co se děje s turistickými destinacemi?
9. 12. 2025 – 14:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Australské pláže bývají synonymem ráje — nekonečný písek, azurová voda a klid, do kterého se člověk touží ponořit. Jenže letos se mezi opalujícími turisty objevují nečekaní „návštěvníci“. Pláže na západním pobřeží Austrálie zaplavují mořští jedovatí hadi.
A nejde o výjimečné nálezy. Od října jich vědci evidují desítky, a to živých i mrtvých. Proto není divu, že se začínají objevovat otázky: Co se vlastně děje? A máme se bát?
Had na pláži. Není to sice obvyklý, ale čím dál častější obraz!
Na oblíbeném místě zapsaném na seznamu UNESCO - ve Žraločí zátoce - se během podzimu objevily desítky vyplavených hadů. Podle australského Ministerstva pro biodiverzitu bylo jen v zátoce Nanga nalezeno patnáct mrtvých jedinců.
A místní obyvatelé Carnarvonu hlásí totéž, popisuje místní Shauna Kershawová. Sama jich během pár týdnů napočítala kolem dvaceti.
Jsou nebezpeční, ale neútočí. Proč tedy odborníci vyhlašují varování?
Mořští hadi patří mezi nejjedovatější tvory oceánů. Jejich kousnutí může být fatální, přesto nejde o agresivní zvířata - lidem se spíše vyhýbají. A Jestli vás přepadne myšlenka se jich pokusit dotknout? Radíme jedno, rozhodně to nedělejte.
Experti upozorňují, že i oslabený nebo mrtvý had může představovat riziko. Jed zůstává aktivní i po smrti zvířete.
Co je vyhnalo na břeh?
Příčinu hromadného vyplavování vědci zatím s jistotou neznají. Existuje však několik teorií:
1. Extrémní počasí a cyklony
„Mořští hadi se hůře vyrovnávají s prudkými povětrnostními jevy,“ říká odbornice Blanche d’Anastasi. V silných bouřích je mohou trsy mořských trav doslova vyhodit na břeh.
2. Zranění a choroby
Zraněný mořský had na pláž sám nevyleze — pokud se tam objeví, něco je špatně. Nemoc, slabost nebo zranění je pravděpodobnou příčinou vyplavení.
3. Klesající populace
Paradoxně je hadů celkově méně, ne více. Vědci upozorňují, že populace mořských hadů v Austrálii dlouhodobě klesají. Mají obavy, že masové úhyny souvisí i s klimatickými změnami či rybolovem.
Tahle situace už tady jednou byla
Rok 2010 přinesl podobně temný scénář. Po extrémní vlně veder v Žraločí zátoce klesla místní populace mořských hadů o 76 %. A trvalo roky, než se prostředí vzpamatovalo.
Co dělat, když na pláži narazíte na hada?
Nedotýkat se. Ani „jen lehce“ — jed je extrémně silný.
Ustupte a informujte místní správu nebo ranger station.
Vyhněte se focení zblízka. I slabý jedinec může reflexivně kousnout.
Austrálie má navíc systém hlášení pozorování. Fotku a lokaci lze nahlásit na stránce Australian Sea Snakes, která pomáhá vědcům sledovat šíření fenoménu.
Ráj zůstává rájem — jen s varováním navíc
Australské pláže zůstávají krásné, bezpečné a turisty vyhledávané. Vědci ale apelují na obezřetnost a připomínají, že příroda má své vlastní rytmy. Někdy vám do cesty místo mušle přinese… hada.
A tak, pokud se chystáte do Austrálie, mějte na paměti: Pláž je stále pláž. Jen nejste jediní, kdo si tam chodí odpočinout.