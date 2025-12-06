Pracovní textovky může číst i váš šéf. Google posouvá hranice sledování
6. 12. 2025 – 13:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Představte si úplně obyčejný den. Sedíte v práci, vibruje telefon a vy rychle odpovíte partnerovi, že přijdete později. Nebo napíšete kamarádce, že potřebujete poradit. Drobnost, kterou děláme všichni. Jenže právě tyhle zprávy teď může u firemních telefonů vidět ještě někdo další – váš zaměstnavatel.
Google totiž zavádí změnu, která umožňuje firmám archivovat veškeré textové zprávy (RCS i SMS) na pracovním Androidu. A to i ty, které byly šifrované. Zpráva, která ještě včera zněla jako zvěst z IT fóra, se dnes týká milionů lidí.
Nejde o chybu, ale o novou funkci
Google tuhle novinku nazývá "RCS Archival" a přichází na telefony Pixel a další firemně spravovaná zařízení s Androidem.
V praxi to znamená:
- archivují se i zprávy, které byly původně šifrované,
- uloží se dokonce i později upravené nebo smazané texty.
Ano, čtete správně: smazání už nic nezmění.
Kdo se má bát? Překvapivě hodně lidí
Google ujišťuje, že osobních telefonů se změna netýká. Jde čistě o pracovní telefony, které spravuje IT oddělení. Jenže realita je jiná: většina lidí používá pracovní mobil i na soukromé věci. Ať už chtějí nebo ne.
- napíšete domů, že si přinesete večeři,
- vyřídíte lékaře pro děti,
- pošlete někomu citlivou informaci, protože „je to hned po ruce“.
A přesně tohle jsou zprávy, které mohou skončit v archivu firmy. Najednou už nejde o technologii, ale o čistě lidské dilema: komu vlastně patří vaše slova, když je píšete z pracovního telefonu?
Šifrování není neprůstřelné. A nikdy nebylo
End-to-end šifrování má pověst téměř magického štítu. Jenže realita je prostší:
- chrání zprávu během cesty,
- ale v okamžiku, kdy se objeví na obrazovce telefonu,
- je dešifrovaná a dostupná tomu, kdo zařízení ovládá.
A pokud je to vaše firma… je to prostě její telefon, její správa, její pravidla. Tohle není útok na soukromí. Je to realita firemních zařízení, kterou si většina lidí neuvědomuje.
A co WhatsApp, Signal nebo iMessage?
Tady přichází úleva:Tahle změna se jich netýká
RCS archivy fungují jen pro Zprávy Google, tedy klasické textovky na Androidu.
Ale stejně je dobré vědět, že:
- pokud druhá strana udělá screenshot, vaše soukromí je pryč,
- pokud někdo zálohuje telefon bez šifrování, zprávy lze obnovit,
- pokud máte pracovní telefon, vždy existuje riziko kontroly.
Zkrátka: v digitálním světě už nechrání vaše slova jen aplikace, ale i rozhodnutí, kde a komu je píšete.
Proč firmy chtějí číst vaše zprávy?
Nemusí jít vyloženě o účel špehování. V mnoha odvětvích mají firmy zákonnou povinnost archivovat pracovní komunikaci – kvůli regulaci, bezpečnosti nebo vyšetřování incidentů.
Dříve to šlo jednoduše u e-mailů a SMS. Přímou šifrovaných RCS to nešlo, ale teď to Google umožnil.
Pro zaměstnance to ale znamená jediné: pracovní telefon už není doopravdy osobní prostor
Jak se chránit? Tohle by měl vědět každý
- Neposílejte osobní věci z pracovního telefonu. Vážně. Ani „jen rychlou zprávu“.
- Používejte šifrované platformy, které nekontroluje váš zaměstnavatel. WhatsApp (se zapnutým šifrovaným backupem), Signal.
- Zkontrolujte si, jak moc je váš telefon ve firmě “spravovaný”. Android to ukazuje – jen to většina lidí nikdy nehledá.
- Počítejte s tím, že co jednou napíšete, už nemusí být jen vaše.
Tohle pravidlo chrání víc než všechna šifrování světa.
Tohle si zapamatujte?
Je to jeden z momentů, kdy si uvědomíme, jak moc technologie mění naše každodenní jistoty. Textovky jsme vždy brali jako něco intimního, rychlého, neveřejného. Něco, co si přečte jen člověk na druhé straně. S pracovním telefonem to tak už není.
Ať už jste zaměstnanec, manažer nebo někdo, kdo si rád zjednodušuje život tím, že používá jeden telefon na všechno, jedno pravidlo od teď platí dvojnásob: Co nechcete vysvětlovat v kanceláři, neposílejte z telefonu, který patří kanceláři.