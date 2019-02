Může Huawei připravit Česko o 40 miliard?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Huawei vrací úder. Poté, co česká vláda začala před technologií čínské firmy zavírat dveře, pohrozil arbitráží. Upozornil, že po Česku bude požadovat kompenzace.

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí, vzkazuje čínská společnost Huawei české vládě. A vše ukazuje na to, že se už rozzlobila. Zlobit se však může ještě víc.

K tomu si také může stěžovat. Nejen na lampárně, ale přímo na Pražském hradu, u arbitráže i české justice.

Čínský drak srší žaloby

Tahle telekomunikační a hardwarová firma se chystá Česko zastrašit. A když to nevyjde, tak mu aspoň pustit žilou. Deník N informoval, že dala Česku ultimátum: Pokud Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) do dvou týdnů nestáhne varování před jejími technologiemi, předá český stát soudu a také mezinárodní arbitráži.

V arbitráži bude požadovat odškodné za to, že Česko poškodilo její dobré jméno. Podle Lidovek uvažuje o částce 40 miliard korun!

Radoslaw Kedzia, šéf české pobočky firmy, v dopisu řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi napsal: "Huawei je připravena bránit svá práva mimo jiné soudní žalobou proti nezákonnému zásahu a případně následnou žalobou o náhradu škody, ústavní stížností a rozhodčím řízením na základě dvoustranných smluv o ochraně investic."

Stížnost poslal Kadzia také Andreji Babišovi. K ní připojil harmonogram kroků, které od českého státu očekává, a varování, že věc předá arbitráži, pokud nedostane uspokojivou odpověď.

Generální finanční ředitelství mezitím vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy na portál Moje daně. Právo zjistilo, že technologie od čínské korporace se rozhodly nenakupovat ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti. Další ministerstva postup zvažují. Je nicméně zřejmé, že Huawei nebude mít dveře otevřené dokořán na obraně. Obrana zatím nařídila odstranit ze služebních telefonů značky Huawei bezpečnostní aplikaci AirWatch pro zabezpečení přístupu do interního informačního systému armády.

Číňané v peřince

Klíčová otázka: Měli by Číňané šanci získat tučné odškodné?

České soudy obdobný případ neřešily. Firmy vesměs využívají arbitráže, u nichž mají vyšší šanci na úspěch. Soudy jejich žaloby posuzují striktně podle domácího práva, což pro firmy zpravidla není výhodné.

Číňané by sotva mohli očekávat, že u českého soudu zpochybní oprávnění české vlády nepouštět Huawei do oblastí kritických pro bezpečnost státu – ať už by vláda proti čínské firmě použila podložená fakta, anebo pouhá podezření.

Pokud se Huawei skutečně bude domáhat nějaké kompenzace, pošle kauzu k mezinárodnímu rozhodčímu soudu, tedy k arbitráži. Arbitři nezkoumají, zda bylo právo v té či oné zemi porušeno. Zato zjišťují, zda nebyly porušeny obchodní dohody a dobré obchodní mravy.

Číňané by se mohli odvolat na česko-čínskou smlouvu o podpoře a ochraně investic (celý text tady). "To, o čem bude spor, je, zda to, co Huawei dodává do České republiky, je tou smlouvou chráněno," řekl v ČT expert na arbitráže a poradce několika ministrů financí Radek Šnábl.

Češi proti Čechům?

Zmíněná smlouva obsahuje doložku nejvyšších výhod, která čínským investorům garantuje podmínky jako v peřince – zavazuje Česko (a také Čínu), aby investorům a jejich investicím poskytovaly takovou ochranu, jakou poskytují domácím investorům. Anebo investorům třetích zemí, když jim jiná obchodní smlouva garantuje lepší podmínky.

Dokument z roku 2006 vymezuje investice jako majetkovou hodnotu investovanou ve spojitosti s hospodářskými aktivitami investora (movité i nemovité předměty), majetková práva (hypotéky, zástavy), práva duševní (patenty) a obchodní koncese (povolení provozovat určitou činnost).