Huawei FreeBuds Pro 2 přináší ohromující zvuk

Dokonale elegantní design a špičkové technologie. Společnost Huawei představila FreeBuds Pro 2 pro ty nejnáročnější uživatele. Huawei při jejich návrhu využil své zkušenosti s úspěšným modelem TWS FreeBuds Pro. Novinka se tak pyšní novým Hi-Res Dual Sound systémem či vylepšeným systémem pro aktivní potlačení hluku. Poslech hudby z těchto sluchátek tak dostává zcela nové dimenze. Tuto novinku si můžete pořídit v obchodech od 11. 7. za 4999 Kč.

Poznejte výjimečnou kvalitu zvuku doslova na vlastní kůži

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 jsou vybavena jedinečným zvukovým systémem "Ultra-hearing True Sound Dual Driver", který inteligentně koordinuje dva měniče a zajišťuje jejich dokonalou souhru pro vynikající zvukový výkon. Využívá planární membránu, díky které zní výšky a podtóny lépe, než kdy předtím. Čtyřmagnetový dynamický měnič se zase postará o střední a nižší frekvence a poskytne uživatelům dokonalé basy. Výsledkem je široký rozsah od 14 Hz do 48 kHz.

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 jsou vybavena technologií "Triple Adaptive EQ", která dokáže automaticky vyladit zvuk podle struktury zvukovodu, polohy při nošení a úrovně hlasitosti, čímž zajišťuje personalizovaný zvuk v reálném čase. Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 podporují kodek LDAC s vysokým rozlišením a mají certifikaci HWA i Hi-Res Wireless. Výsledkem je bleskurychlý přenos až 990 kb/s a čistý zvuk s vysokou věrností.

Sluchátka Huawei FreeBuds Pro 2 byla vyvinuta společně s firmou Devialet. Obě značky spojily svou společnou snahu o kvalitu zvuku a vyladili akustický zážitek Huawei FreeBuds Pro 2 tak, aby i ti nejnáročnější audiofilové byli spokojeni s jeho vynikající kvalitou.

Ničím nerušený poslech

Huawei FreeBuds Pro 2 přináší svým uživatelům pokročilé aktivní potlačení hluku. Nový "Triple Mic ANC System" zvyšuje průměrnou hloubku ANC o 15 % oproti svému předchůdci, zatímco "Intelligent Dynamic ANC 2.0" přesně identifikuje prostředí vnějšího zvukového pole a zvolí vhodný režim potlačení šumu. Nečeká vás tak nic jiného, než ničím nerušený poslech, a to dokonce i v letadle. Systém Intelligent Dynamic ANC 2.0 totiž eliminuje zvuky i hlučných leteckých motorů.

zdroj: Huawei

Výhody této špičkové technologie pocítíte i během telefonních hovorů. Huawei FreeBuds Pro 2 totiž disponují technologií Pure Voice, založenou na potlačení hluku při hovorech. Za vším stojí 4 mikrofony v kombinaci s exkluzivním algoritmem potlačení hluku pomocí hluboké neuronové sítě (DNN) společnosti Huawei. To znamená, že sluchátka dokáží přesně zachytit lidské hlasy a zároveň zlepšit potlačení šumu, a to bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.

Třešničkou na dortu je fakt, že FreeBuds Pro 2 nerozhodí ani silný vítr. Jejich konstrukce je totiž tak odolná, že poskytne svým uživatelům naprosto dokonalý zvuk i za zimní vánice.

Nová definice zvukového připojení, která přináší větší pohodlí

Sluchátka FreeBuds Pro 2 nabízí bezproblémové spojení se dvěma zařízeními pro automatické přepínání hovorů. Funkce duálního připojení funguje se všemi zařízeními Huawei včetně chytrého telefonu, tabletu, počítače a hodinek a také s chytrými systémy Android, iOS a Windows.

Funkce "Audio Connection Centre " umožňuje uživatelům zobrazit posledních 10 zařízení připojených ke sluchátkům, což má za výsledek snadnější připojení. Lze je také automaticky detekovat na obrazovce Super Device počítačů, tabletů, telefonů nebo televizorů Huawei Vision. K připojení pak stačí jen jednoduché přetažení.

zdroj: Huawei

Vynikající výkon na všech frontách

Huawei FreeBuds Pro 2 jsou sice malá, ale výkonná sluchátka vybavená baterií s dlouhou výdrží. Se zapnutým ANC si můžete užívat ničím nerušený poslech až 4 hodiny přehrávání a celkem 18 hodin s pouzdrem. S vypnutým ANC si můžete užívat 6,5 hodiny poslechu a celkem 30 hodin s pouzdrem.

Vyberte si ty vaše

HUAWEI FreeBuds Pro 2 budou dostupné ve třech barvách, které uspokojí jedinečný styl každého. Mrazivě chladná modrá Silver Blue vyvolává vzpomínky na noční oblohu, jemný kovový lesk Silver Frost propůjčuje sluchátkům ostřejší vzhled a bílá Ceramic White nabízí diskrétnější a elegantnější styl.



Sluchátka budou dostupná v distribuci na začátku července, a to za cenu 4999 Kč

Start prodeje je stanoven na 11.7.2022.

Sluchátka jsou v předprodeji od 24.6.2022 do 10.7.2022 nebo do vyprodání zásob. V předprodeji budou HUAWEI FreeBuds Pro 2 nabízena společně s dárkem v podobě nového fitness náramku HUAWEI Band 7.