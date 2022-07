Dlouhé nehty, kam se podíváš

Ať už jsou přírodní, nalakované, gelové nebo akrylové, nehty dosahují nových délek, napsal o současných módních trendech v manikúře americký deník The Wall Street Journal (WSJ). Tradiční módní přehlídka Met Gala se totiž letos nesla v duchu výstřelků seriálu Pozlacený věk, a to až po nehty účastníků: byly přehnané, zdobené drahokamy, zvířecími potisky i reliéfy.

K vidění byly i nehty mléčně zbarvené (tento trend se objevil i na filmovém festivalu v Cannes), některé byly dokonce zkroucené do tvaru vývrtky (jako to bylo k vidění u zpěvačky Lizzo). Především to ale byly nehty velmi dlouhé, což je trend, který je vidět i mimo červený koberec.

„Nehty jsou dnes stejně důležité jako váš outfit,“ říká nehtová designérka Zola Ganzorigtová z Los Angeles, mezi jejíž klientky patří herečky Sydney Sweeneyová, Vanessa Hudgensová a modelka Hailey Bieberová. Dlouhé nehty si podle ní oblíbily mladší ročníky, často proto, že nabízejí více prostoru pro kreativní vyjádření.

Vezměte si zpěvačku Billie Eilish, pro kterou se přehnaně dlouhé nehty staly poznávacím znakem. Její pěticentimetrové drápky jsou často nalakované na černo s křišťálovým akcentem, opatřené logem značky Gucci nebo neonově zelené, aby ladily s barvou, kterou má často na vlasech.

Podle manikérky Jin Soon působí dlouhé nehty velmi žensky, což může být jedním z důvodů jejich nynější přitažlivosti. Prsty díky nim také vypadají delší a štíhlejší, dodává další manikérka a zakladatelka salonu Nails of LA Brittney Boyceová.

Dlouhé nehty lákají i ty, kdo by na ně dříve ani nepomyslel

„Díky sociálním sítím se tyto dlouhé nehty zviditelnily a začalo se o ně zajímat více lidí,“ říká kalifornská nehtová umělkyně Canishiea Samsová ze Sacramenta. Pomohly také propagovat vzhled, který se poprvé upevnil v černošských komunitách a který si barevné ženy po desetiletí široce osvojovaly, zejména oceňovaná olympijská běžkyně Florence Griffithová-Joynerová. „Černošky vždy nosily dlouhé nehty, a to se považovalo za ‘neprofesionální’ nebo za ‘ghetto’ styl,“ říká Samsová. „Až populární kultura se toho chytila a uznala, že je to v pořádku nebo ‘přijatelné’, což je smutné,“ dodává.

Lidé, kteří by nikdy dříve nezvažovali extrémní nehty, k nim nyní tíhnou, říká Ganzorigtová. Tradičním způsobem, jak je prodloužit, je akryl.

„Při každé schůzce zvětšujte délku nehtů, abyste zjistili, jaký styl a délka vám nejlépe vyhovují,“ radí Samsová. Celistvost přírodního nehtu chrání výplně, které zakryjí mezeru mezi akrylem a kůžičkou, a měly by se doplňovat každé dva až tři týdny. Odstranění nechte na technikovi, dodává.

V dnešní době však existují i jiné možnosti prodloužení, například gelové nástavce, které jsou lehčí a pružnější. „Procesy akrylového a gelového prodlužování jsou stejné, ale gel je mnohem měkčí a méně škodlivý než akryl. Dávám přednost gelovému prodlužování, protože vypadá přirozeněji, snáze se odstraňuje a nehtům i méně škodí,“ říká Jin Soon, která způsob prodlužování nehtů Aprés Gel-X nazývá systémem, který mění pravidla hry.

Nalepovací nehty také zažívají opětovný nárůst popularity. „Od pandemie lidé tíhnou k nalepovacím nehtům, což jim pomáhá představit si, jak by vypadali s dlouhými nehty,“ říká Boyceová. Dobré nalepovací nehty by měly vydržet zhruba dva týdny, i když jejich životnost závisí na správné aplikaci.

Další možností je jít přírodní cestou. „Lidé se nyní více než v minulosti zaměřují na pěstění přírodních nehtů,“ říká Jin Soon. A existuje řada způsobů, jak jejich délku podpořit a udržet, například pomocí pravidelného pilování.

Nejvíce si však lidé musejí zvyknout na život s dlouhými nehty. Připravte se, že se znovu budete muset naučit některé úkony, jako je zapínání zipu u džín nebo psaní na klávesnici, které by se mělo provádět polštářkem prstu, nikoli špičkou. I když se mohou zdát jako nůž, nepoužívejte dlouhé nehty jako nástroj, například k otevírání plechovky s limonádou, říká Samsová. A co je nejdůležitější, při rozhodování o délce berte v úvahu svůj životní styl.

„Dlouhé nehty nejsou pro každého. Stále přece chcete fungovat,“ radí Samsová.