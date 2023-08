Hrabě Drákula ronil krvavé slzy, trpěl totiž vzácnou nemocí

Slavný upír Dracula (či Drákula) je sice smyšlenou literární postavou, její tvůrce se však inspiroval mužem z masa a kostí – Vladem III. Draculou, zvaným též Vlad Napichovač či Naražeč. Vědci teď vůbec poprvé odhalili krvavé spojení mezi upírem a rumunským knížetem.

V Rumunsku a Bulharsku jej znají jako hrdinu ve válce proti Osmanské říši, legendy však hovoří o nesmírné krutosti trojnásobného valašského knížete. Vlad III. Dracula se proslavil tím, že nabodával své nepřátele na kůl.

Jednalo se o nesmírně útrpný způsob popravy, s nímž se seznámil u svých neméně nemilosrdných tureckých nepřátel. Spočíval v zavedení ostrého hrotu do konečníku válečného zajatce nebo kriminálníka. Kůl byl následně vztyčen a kvůli váze odsouzence pronikal hrot hlouběji do těla a probodával vnitřnosti. Smrt se dostavila coby úleva po dlouhých hodinách muk. Sami Turci začali Vladovi říkat Kazikli bey, tedy kníže narážeč. Své oběti takto vystavoval před hradbami či v lesích.

Podle další legendy nechal s pomocí hřebů přibít turbany na hlavy tureckým poslům a podle historiků týral a sexuálně zneužíval své služebnictvo. Pověsti o krutosti tohoto panovníka, kterým se místy až nechce věřit, zrodily legendárního upíra Drákulu.

Přestože se původně jedná o literární postavu irského autora Brama Stokera, vědci teď poprvé odhalili podle webu The Independent spojitost mezi krvelačnou bytostí lovící pod rouškou noci a nemilosrdným knížetem, který žil zřejmě v letech 1431 až 1477.

Italský tým z univerzity v sicilské Katánii extrahoval krev, pot, otisky prstů a sliny ze tří dopisů napsaných knížetem v roce 1475. Jeden z rukopisů byl adresován obyvatelům rumunského města Sibiu.

Trpěl vzácným onemocněním

Autor se v něm představil jako kníže zaalpských oblastí a oznámil v něm, že se brzy bude ve městě vyskytovat. Podepsal se jako Vlad Dracula. Analýza proteinů odebraných z dokumentu naznačuje, že trpěl hemolakrií.

Jedná se o extrémně vzácné onemocnění, které způsobuje, že postižený jedinec pláče zkrvavené slzy nebo krev. O této nemoci existují záznamy od 16. století. Často byla považována za náboženské znamení podobné stigmatům.

Stav může být způsoben řadou faktorů, včetně nádorů, zánětem spojivek či trhlin v slzných cestách. Ať vypadá „krvavý pláč“ jakkoli děsivě, sám o sobě nebezpečný není. U žen může tento jev vzniknout dokonce i vinou hormonů.

Podle některých vědců je spojen s extrémním stresem a psychickým rozrušením. Proč tímto onemocněním trpěl konkrétně Vlad, pokud se vědci nepletou, ale jasné není. Způsobit jej mohlo i poranění oka.

Vedoucí studie Vincenzo Cunsolo uvedl, že Vlad trpěl na tento stav přinejmenším ke konci svého života a měl rovněž kožní a dýchací problémy. Do kontaktu s dopisem přišlo určitě více lidí. Vědci se proto zaměřili na nejstarší, nejvíce degradované proteiny.

V jejich případě se zvyšovala šance, že patří právě Vladovi. „Podle našeho odhadu je to poprvé, co byl podobný výzkum proveden,“ řekl Cunsolo. Podle něj pomohl dostat do centra pozornosti zdravotní stav této kontroverzní historické postavy.