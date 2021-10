Hospodářská komora: Česko stojí před výzvami, potřebuje co nejdříve novou stabilní vládu

Česko potřebuje co nejdříve novou stabilní vládu, která se bude opírat o důvěru Poslanecké sněmovny. Česká ekonomika a byznys stojí před největšími výzvami za poslední roky.

Vládní kabinet bude muset urychleně vyřešit energetické otázky, rozpočet i akutní problémy průmyslových podniků. Na dnešním jednání se na tom shodli členové prezidia Hospodářské komory ČR.

Komora je v následujících dnech a týdnech připravena jednat o programových prioritách budoucího kabinetu. „Česká ekonomika čelí problémům, které je nutné řešit bezodkladně. Hovořím o rostoucích cenách energií, které ohrožují zejména menší a střední podniky, nebo kritické situaci v sektoru automotive a celém průmyslu kvůli nedostatku komponentů, zdražování stavebních materiálů a podobně,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Pandemie covid-19 a s ní spojená opatření za sebou podle komory nechala mnoho škod, s nimiž musí nová politická reprezentace co nejdříve začít bojovat. To poslední, co ekonomika potřebuje, je několikaměsíční politické vakuum a zdlouhavé dohady o složení nové vlády, dodal Dlouhý.

V souvislosti s klimatickou politikou EU apeluje prezidium komory na to, aby vláda efektivně vyjednávala v Bruselu o energetické budoucnosti ČR. Dlouhý už v minulém týdnu vyzval v dopise eurokomisařku Věru Jourovou, aby komise zařadila mezi udržitelné investice jadernou a plynovou energii. V opačném případě je ohrožena energetická soběstačnost a konkurenceschopnost ČR, podotkl.

„Stěžejní otázkou je také státní rozpočet, který se musí v dalších letech vydat cestou ozdravení a postupného snižování rekordních schodků. Jakkoliv se nový kabinet dostane do nezáviděníhodné situace, nic jiného než konsolidace a stabilizace veřejných financí mu nezbývá,“ uzavřel Dlouhý.

V pondělí naplno začala povolební politická vyjednávání. Vítězná koalice Spolu, složená z občanských demokratů, lidovců a TOP 09, dnes uvedla, že chce ve středu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN) jednat o harmonogramu schůzek, jejichž výsledkem má být společná vláda.