Steinmeier jako první německý prezident navštívil španělské město Guernica
28. 11. 2025 – 18:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes ve španělském městě Guernica uctil stovky obětí náletu z dubna 1937, při kterém německá Legie Condor a italská Aviazione Legionaria město prakticky srovnaly se zemí.
Informovala o tom agentura AFP s tím, že Steinmeier se stal prvním prezidentem Německa, který město navštívil.
Ceremonie na hřbitově se zúčastnil Steinmeier s manželkou Elke Büdenbenderovou a také španělský král Felipe VI. Oběti uctili minutou ticha. Při aktu zazněly také údery na zvon z jednoho místního kostela, který přečkal ničivé bombardování.
Na programu návštěvy podle AFP bylo rovněž Muzeum míru, které se věnuje válečné historii města. Agentura poznamenala, že nálet historikové považují za předzvěst masového bombardování měst během druhé světové války. "Guernica je připomínkou, že je nutné bojovat za mír, svobodu a ochranu lidských práv," řekl předtím v Madridu Steinmeier. Během své návštěvy si ve španělské metropoli prohlédl také známý obraz Pabla Picassa Guernica, který je inspirovaný bombardováním z roku 1937.
Část baskických politiků při návštěvě vyzvala, aby se za zničení města omluvil i španělský král Felipe VI., když tak učinil německý prezident, který nemá žádnou vazbu na nacismus. Poukazovali na to, že monarchie se do Španělska vrátila z vůle diktátora Franciska Franka. "Nechápeme, že španělský král přijel na návštěvu Guerniky a neučinil stejný akt žádosti o odpuštění a omluvy," řekl médiím předseda Národní baskické strany, nejsilnější politické síly v Baskicku, Aitor Esteban. Kvůli králi se aktu nezúčastnili ani zástupci baskické levicové strany EH Bildu.
Před necelými 30 lety Německo oficiálně uznalo, kdo byl odpovědný za zničení města. U příležitosti 60. výročí bombardování se v roce 1997 tehdejší spolkový prezident Roman Herzog jako první oficiální představitel Německa za bombardování omluvil.
Baskická Guernica, kde tehdy žilo asi 5000 obyvatel, neměla velký strategický význam, ale stala se útočištěm četných uprchlíků v občanské válce, která začala v červenci 1936 pučem pravicových důstojníků pod vedením generála Franciska Franka. Historici vedou debaty o tom, proč byla Guernica cílem náletů. Byly zde sice dvě zbrojní továrny, ty ale po útoku zůstaly nedotčeny.
Španělská občanská válka skončila 1. dubna 1939 vítězstvím jednotek generála Franka, který pak v zemi nastolil téměř čtyřicetiletou diktaturu. Tato válka, v níž na straně levicových republikánů bojovalo i na 2000 Čechoslováků, bývá zjednodušeně popisována jako zápas mezi fašismem a komunismem. Skutečnost však byla složitější; na obou stranách existovaly různé ideologie a ke střetům docházelo i uvnitř jednotlivých táborů. Konflikt, který si vyžádal přes půl milionu obětí, je označován jako nejvíce mezinárodní ze všech občanských válek.