Ani kapku! Zlatý slavík Noid Bárta přestal pít: "Překvapilo mě, jak jednoduché to bylo"
6. 12. 2025 – 11:39 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný zpěvák přiznává, že konzumoval alkohol dost na to, aby z toho mohl být problém.
Oblíbený zpěvák a vítěz letošního ročníku prestižní ankety Český slavík, Václav Noid Bárta, mezi řečí zmínil, že jednu dobu neměl ke sklence nijak daleko. Což ostatně není žádné tajemství.
Temnější období, které klidně mohlo hraničit se závislostí, mělo kořeny především v sociálním pozadí, jak vysvětlil sám Bárta: „No tak mně to přišlo normální, protože jsem metloš. Pocházel jsem z rockových klubů, kde se lilo, a tak to bylo odjakživa,“ vyprávěl pro eXtra.cz.
Když se pak rozvedl s matkou své dcery, Gabrielou Dvořákovou, najednou se něco změnilo. Bárta si uvědomil, že popíjení by mohlo stát v cestě tomu, aby se vůbec viděl s malou.
„Těch momentů bylo víc. Za prvé to byl rozvod s Gábinou, kdy jsem chtěl přestat pít z důvodu, abych ji jednak trošku naštval, že nejsem alkoholik, a za druhé jsem měl strach, abych se mohl vídat se svou dcerou Terezkou. Řekl jsem si, že nedám žádný důvod k tomu, aby Gábina měla strach, že se třeba Terezce něco stane,“ vzpomínal.
Pít přestal ze vteřiny na vteřinu, žádný dlouhý proces: „Já jsem si dal posledního panáka a to si pamatuji velice přesně, bylo to v pivnici naproti Karlínu. To jsem si dal se svým kámošem a řekl jsem: ‚To je poslední, tím končím,‘“ zamyslel se.
Samotného ho prý překvapilo, jaké měl štěstí, že skončit s alkoholem pro něj nepředstavovalo žádný větší problém: „Mě to samotného překvapilo, jak jednoduché to bylo,“ uvedl.